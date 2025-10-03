Flash 120 Limited Edition di 1Mobile: 120GB e minuti illimitati a 5,99€

1Mobile lancia Flash 120 Limited Edition, un’offerta pensata per i nuovi clienti che scelgono la portabilità del proprio numero o attivano una nuova SIM. Tale promozione, disponibile fino al 31 ottobre 2025, prevede un costo mensile di 5,99€ e offre 120GB di traffico dati in 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 SMS inclusi. L’attivazione è gratuita per chi porta il proprio numero da qualsiasi operatore, mentre chi attiva una nuova SIM dovrà pagare un contributo di 4€.

Promo 1Mobile: condizioni, vincoli e utilizzo in UE

L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese e non prevede vincoli di durata. In caso di credito insufficiente, il rinnovo resta sospeso fino a ricarica effettuata, mentre dopo due mancati rinnovi consecutivi l’opzione viene disattivata. Il traffico non utilizzato nel mese non è cumulabile con quello successivo. In più, la navigazione internet è consentita solo tramite gli APN ufficiali wap.unomobile.it e web.unomobile.it.

Flash 120 Limited Edition di 1Mobile è valida anche per l’uso in Unione Europea, in linea con le norme sul roaming comunitario. La navigazione si blocca al superamento dei 120GB previsti, ma gli utenti possono riattivarla tramite funzione “Restart” o acquistando pacchetti extra. Il traffico voce illimitato è soggetto a condizioni di uso lecito e personale, mentre gli SMS inclusi sono limitati a 40 al mese.

L’offerta non è compatibile con i dispositivi Blackberry OS e, in alcuni casi, può presentare limitazioni con modelli di marchi come Brondi o Wiko per motivi hardware o software. In caso di portabilità in uscita entro i primi 180 giorni dall’attivazione, i bonus goduti in fase iniziale verranno scalati dal credito residuo. I clienti hanno la possibilità di gestire tutti i dettagli della promozione dall’App ufficiale o dall’area riservata sul sito, disattivandola o modificandola con un costo di 5€ più il canone mensile. Per moltissime altre soluzioni vantaggiose proposte dall’ operatore vi consigliamo comunque di consultare il suo sito web ufficiale.