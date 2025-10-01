1Mobile, continuano ancora le super promo dell’operatore

L’operatore telefonico virtuale 1Mobile ha da poco deciso di continuare a proporre le sue offerte di rete mobile per qualche altra settimana. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, infatti, l’operatore ha prorogato la disponibilità del suo catalogo fino alla fine del mese prossimo. Ci troviamo sempre di fronte ad offerte estremamente convenienti e che hanno un costo di partenza di appena 2,50 euro.

1Mobile proroga fino a fine ottobre il suo catalogo di offerte di rete mobile

In questi ultimi giorni è stato prorogato il catalogo di offerte di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale 1Mobile. Come già accennato in apertura, l’operatore ha deciso di continuare a proporre questo catalogo fino alla fine del prossimo mese. Gli utenti interessati ad attivare una delle offerte dell’operatore potranno infatti farlo fino alla giornata del prossimo 31 ottobre 2025. Sempre fino a questa data, risulterà poi attiva la promo dell’operatore che permette di ricevere una ricarica in omaggio se si porta un amico in 1Mobile.

Una delle offerte più a basso costo è quella denominata 1Mobile XConnect. Nello specifico, ad un costo di soli 2,50 euro al mese, gli utenti avranno a disposizione 1 GB di traffico dati in 4G, 100 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS verso tutti i numeri. Si tratta di un’offerta pensata per i dispositivi iOT, ovvero Internet of Things.

Continuano poi le offerte di rete mobile standard dell’operatore telefonico virtuale 1Mobile. Una di queste è l’offerta denominata 1Mobile Flash 120 Limited Edition. Quest’ultima include ogni mese un bundle comprendente fino a 120 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. Oltre a questo, il bundle include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 40 SMS da inviare verso tutti i numeri. Gli utenti dovranno sostenere un costo per il rinnovo pari a soli 5,99 euro al mese. L’offerta sarà attivabile sia dai nuovi clienti che decideranno di attivare un nuovo numero sia dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. Nel primo caso, sarà previsto un costo di attivazione pari a 4 euro, mentre nel secondo caso il costo sarà offerto gratuitamente dall’operatore.