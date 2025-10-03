Ad
Tuta robotica a soli 400 euro porta il tatto nella realtà virtuale

Nuova tuta robotica low cost promette di rivoluzionare la realtà virtuale: sensori e attuatori per percepire il tatto come nella vita reale.

Per anni la realtà virtuale è stata sinonimo di immagini spettacolari e audio immersivo, ma mancava sempre qualcosa: il tatto. Poter “sentire” ciò che si tocca in un ambiente digitale è il tassello che tutti aspettavano per rendere l’esperienza davvero completa. Ora questa promessa si avvicina grazie a una tuta robotica dal prezzo sorprendentemente accessibile, appena 400 euro, pensata per chi vuole vivere la VR in modo più realistico.

La tuta integra decine di sensori e piccoli attuatori che stimolano la pelle in punti precisi, simulando pressione, vibrazione o movimento. Indossandola, diventa possibile percepire la stretta di mano di un avatar, il contatto con una superficie ruvida o persino il colpo di una pallina da ping pong in un videogioco. Non siamo di fronte a una semplice vibrazione, ma a una vera e propria traduzione fisica di ciò che accade nel mondo virtuale.

Realtà virtuale più concreta e accessibile con la nuova tuta robotica

Il prezzo è forse l’aspetto più sorprendente: fino a poco tempo fa, sistemi simili costavano migliaia di euro e restavano confinati a laboratori o centri di ricerca. Questa nuova tuta robotica invece punta al mercato dei consumatori, aprendo scenari interessanti per il gaming, la formazione e persino la telemedicina.

Immagina corsi di addestramento in cui i lavoratori possano simulare compiti manuali senza rischi, o esercizi di riabilitazione in cui un paziente riesca a percepire il movimento guidato da un fisioterapista da remoto. Per il gaming, invece, il salto di qualità è evidente: un mondo digitale che non solo si vede e si ascolta, ma che finalmente si tocca.

La realtà virtuale diventa così meno “astratta” e più vicina alla vita reale. A 400 euro, questa tuta robotica potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase per la Realtà Virtuale: non più solo intrattenimento visivo, ma un’esperienza multisensoriale alla portata di tutti.

