Alfa Romeo, immatricolazioni in aumento a settembre 2025

Alfa Romeo ha registrato 2.662 immatricolazioni nel mese di settembre, con un incremento del 39% rispetto allo stesso mese del 2024. Grazie a questi risultati, il Biscione ottiene una quota di mercato dell’2,1% con un aumento dello 0,5% nel confronto anno su anno. Le immatricolazioni totali da inizio anno segnano, così, 22.532 unità facendo registrare un incremento del 35% rispetto al 2024.

Il trend positivo di Alfa Romeo è legato prevalentemente alle vendite di Junior che trainano il marchio. Il SUV compatto ma sportivo ha superato i 50.000 ordini a livello globale confermandosi molto richiesto dagli utenti anche grazie alla sua versatilità.

Al fine di sostenere la domanda, il Biscione ha recentemente presentato la Junior MY 2026. Questa nuova variante è da poco disponibile per il preordine negli showroom e offre agli utenti una maggiore scelta di allestimenti e motorizzazioni. Infatti, in gamma arrivano le versioni Sprint e Ti e i pacchetti Sport e Techno per adattarsi ad ogni esigenza.

Anche Tonale sta contribuendo in maniera importante alle vendite totali del marchio. Con oltre100.000 unità prodotte nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, il SUV di segmento C si conferma un punto di riferimento nel settore.

Gli Alfisti e tutti gli appassionati di motori non possono dimenticare che Giulia e Stelvio continuano a rappresentare l’essenza di Alfa Romeo nei rispettivi segmenti. La berlina e il SUV ad alte prestazioni godono ancora di una dinamica di guida coinvolgente che riesce ancora ad affascinare.

Il Biscione sta vivendo un periodo in cui i numeri parlano di una crescita solida e costante che Alfa Romeo vuole mantenere nel tempo. Il marchio punta ad un posizionamento chiaro affiancato da una visione orientata alla mobilità del futuro senza trascurare i propri valori fondanti di sportività ed eleganza che sa sempre contraddistinguono le vetture torinesi.