Microsoft Copilot entra nel gaming: l’AI che guida le tue partite

Era inevitabile, prima o poi sarebbe successo: l’intelligenza artificiale di Microsoft è sbarcata ufficialmente nel mondo del gaming. Da questa settimana i giocatori hanno a disposizione un nuovo alleato, Microsoft Copilot, pronto a intervenire in tempo reale per dare dritte, suggerimenti e consigli su come affrontare i loro titoli preferiti. Non si tratta solo di qualche trucchetto occasionale: parliamo di un assistente integrato che può davvero cambiare il modo in cui viviamo le nostre sessioni di gioco.

Come l’intelligenza artificiale di Microsoft sta cambiando Minecraft e Xbox

Immagina di trovarti su Minecraft con l’idea di costruire una fattoria ma senza avere la minima voglia di scorrere decine di forum o guardare video su YouTube: basta chiedere a Copilot e la risposta arriva sul momento. Lo stesso vale per gli achievement su Xbox o per districarsi tra le mille opzioni dell’ecosistema Microsoft. L’assistente non sostituisce l’esperienza di gioco, ma si propone come una guida sempre disponibile, a portata di tasto o addirittura di voce.

La modalità d’uso è pensata per essere il più fluida possibile. Con il push-to-talk puoi evocarlo all’istante e ricevere dritte sul boss che non riesci a battere, mentre con la Mini Mode resta visibile come un piccolo widget sullo schermo, senza occupare spazio prezioso. Non a caso, Microsoft specifica che la funzione è dedicata ai maggiorenni e che, almeno per ora, è ancora in beta. Disponibilità globale, ad eccezione della Cina, e una roadmap che prevede di allargarne presto le funzioni anche agli smartphone.

Certo, non tutto è così lineare. L’introduzione di Gaming Copilot solleva qualche perplessità, soprattutto tra chi lavora nel settore delle guide e dei tutorial online. Se i giocatori iniziano a chiedere direttamente a un assistente AI come superare i livelli o sbloccare obiettivi, quale sarà il futuro dei siti che vivono proprio di questo traffico? È un interrogativo aperto, che si somma a un trend ormai evidente: ogni volta che l’AI entra in un nuovo settore, qualcun altro deve reinventarsi.

Per Microsoft, invece, questa mossa è solo un tassello in una strategia più ampia. Dopo aver riversato miliardi nell’AI – incluso il maxi investimento in OpenAI – l’azienda ha già infilato Copilot in Windows, Bing e persino nel Blocco Note. E parallelamente continua a sperimentare: dai laboratori di Microsoft Research arriva Muse, un modello AI in grado di generare concept visivi per videogiochi. Insomma, se qualcuno ancora pensava che l’AI fosse un fenomeno passeggero, il gaming è qui a dimostrare il contrario: non è più questione di “se”, ma solo di “quanto velocemente” cambierà il modo in cui giochiamo.