Apple iPad Air: uno SCONTO imperdibile su Amazon, l’offerta è pazza

Acquistate il prima possibile Apple iPad Air su Amazon, rappresenta una delle soluzioni su cui gli utenti devono necessariamente fare affidamento, nel momento in cui fossero interessati all’acquisto di un tablet di fascia alta, che gli permettesse di entrare direttamente nell’ecosistema dell’azienda di Cupertino, raggiungendo un rapporto qualità/prezzo mai visto prima d’ora.

Il modello che oggi potete avere a prezzo scontato è Apple iPad Air nella versione da 11 pollici di diagonale, sempre con display Liquid Retina a alte prestazioni, dettagli precisissimi e colori sgargianti (nonché in grado di coprire tutta la gamma cromatica), al cui fianco trova posto il processore Apple M3. Questi rappresenta l’ultima versione per le varianti non Pro, un SoC che offre una buonissima resa adattandosi perfettamente alle esigenze e le necessità degli utenti, anche durante intense sessioni di multitasking. L’altro aspetto da tenere in considerazione in fase d’acquisto è sicuramente il quantitativo di memoria interna, ricordate infatti che la ROM non è espandibile, di conseguenza valutate attentamente il taglio migliore per le vostre esigenze.

Se premete questo link vi collegate al canale Telegram @codiciscontotech, dove vi aspettano i codici sconto Amazon e tantissime offerte speciali esclusive.

Apple iPad Air, uno sconto così non si era mai visto

Un risparmio decisamente importante e interessante per tutti gli utenti, si parte da un listino di 799 euro, per scendere di circa 120 euro, almeno per quanto riguarda la variante da 128GB, e spendere in finale solamente 599 euro. Effettuate l’ordine subito qui.

Da notare che il modello attualmente in promozione è solo WiFi, ciò sta a significare semplicemente la possibilità di collegarsi alla rete solo tramite la rete wireless, senza il supporto a eSIM o similari. L’unica colorazione in offerta è la Grigio Siderale, mentre la spedizione viene gestita da Amazon con la promessa di poter ricevere la merce in tempi veramente brevissimi al vostro domicilio.