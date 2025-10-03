WhatsApp: ecco la nuova truffa letale e come scamparla

Ogni giorno ogni utente in tutto il mondo utilizza WhatsApp per stare connesso con altri utenti e nello specifico con le persone care in modo da rimanere in contatto e scambiare i messaggi praticamente ogni ora, questa serie di elementi ovviamente ha trasformato WhatsApp nell’applicazione da battere, permettendole di rivendicare una fetta di utenza davvero mostruosa che continua a crescere senza sosta, un elemento di assoluto pregio del quale WhatsApp va fiera.

A quanto pare però non è tutto oro ciò che luccica, dietro questo grande traguardo si cela purtroppo un problema che ormai affligge WhatsApp da diversi anni, stiamo parlando delle truffe online, un fenomeno che si è diffuso sul web fin da subito ma che ora da diverso tempo sfrutta anche WhatsApp in modo decisamente sbagliato, il motivo è molto semplice, i truffatori hanno capito che WhatsApp può essere un mezzo di collegamento con le loro prede decisamente efficace, cosa che ovviamente permette di attaccare molte più persone contemporaneamente senza lasciargli troppa via di scampo.

Questo fenomeno ha preso fortemente piede al punto che sono nate vere e proprie scam factory all’interno delle quali operatori ben addestrati cercano di truffare costantemente tantissime persone, il fenomeno è esploso anche qui in Italia e molte persone si sono ritrovate a dover gestire i tentativi di truffa ingegnosi.

La truffa che sta colpendo in questo momento

Una truffa che qui in Italia negli ultimi mesi sta colpendo davvero tante persone è quella del gruppo YouTube per guadagnare facile, l’utente viene aggiunto all’interno di un gruppo all’interno del quale gli viene proposto di ottenere soldi facili in cambio di alcuni like ad alcuni video, il paradosso è che i truffatori inviano veramente il denaro salvo poi chiedere alla vittima di inviare qualche centinaio di euro a sua volta sotto la promessa di restituire l’intera somma più volte, regalando di fatto dei soldi.

La verità è che quei soldi sparirebbero in un lampo, se riconoscete questi elementi da parte di qualcuno che entra in contatto con voi non esitate ad uscire dal gruppo senza scrivere assolutamente nulla.