Amazon: ottobre parte a bomba con sconti fino al 75%

Gli sconti che ha presentato Amazon in queste ore hanno davvero dell'incredibile dal momento che toccano i minimi storici

scritto da Felice Galluccio
Amazon

Con Amazon i migliori sconti sono sempre a disposizione e lo dimostrano le offerte di oggi. Nel caso in cui vogliate prenderli sempre al volo senza perderne neanche uno, ecco il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Amazon batte la concorrenza con degli sconti incredibili, ecco cosa si può acquistare oggi in sconto

  • Sapphire PURE AMD Radeon RX 9060 XT GPU 16 GB GDDR6 (Sapphire VGA 16GB RX9060XT PURE GAMING OC 2xHDMI/2xDP PURE AMD RADEON RX 9060 XT GAMING OC 16GB), PREZZO: 379,74€, LINK

  • Phanteks XT M3 Mini-Tower PC Case Nero – Micro ATX Case compatto con vetro temperato, supporto per radio da 360 mm e scheda grafica da 430 mm – Senza ventola, PREZZO: 65,40€, LINK

  • Router wi-fi mesh Amazon eero 6 | Ethernet 500 Gbps | Fino a 420 m² | Connessione di oltre 75 dispositivi | Confezione da 3 | Modello 2021, PREZZO: 142,99€, LINK

  • Soundcore Select 4 Go cassa bluetooth ultra portatile, cassa doccia, suono potente da 5W, fino a 20 ore di riproduzione, IP67, mini cassa bluetooth, galleggiante, ideale per escursioni, PREZZO: 19,99€, LINK

  • ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI Scheda Madre Gaming ATX, AM5, Ryzen 9000, 8000, 7000, AMD B650, DDR5, 4xPCI 4.0, WiFi 6 (802.11ax), 2.5Gb Lan, 3xM.2, 4xSATA 6GB/s, Aura Sync RGB, Nero, PREZZO: 162,00€, LINK

  • UGREEN DisplayPort 1.4 8K 60Hz 4K 240Hz UHD HDR GSync 3D Maschio Cable DP Alluminio Compatibile con Scheda TV Monitor, 2M, PREZZO: 11,19€, LINK

  • XIAOMI Redmi Watch 5, Smartwatch con display AMOLED 2.07″, Chiamate Bluetooth, Autonomia 24 giorni, Resistenza Acqua 5 ATM, Monitoraggio Frequenza Cardiaca e SpO2, Sistema GNSS integrato, Argento, PREZZO: 73,99€, LINK

  • Tapo P100 Presa Intelligente WiFi Smart Plug, Compatibile con Alexa e Google Home, Programmazione, Controllo Remoto tramite APP, 10A, 2300W, PREZZO: 8,00€, LINK

  • Ring Intercom di Amazon | Trasforma il tuo citofono in un sistema intelligente con apertura a distanza, audio bidirezionale, accesso per gli ospiti | Facile da installare | Compatibile con Alexa, PREZZO: 35,99€, LINK

  • UGREEN Revodok 1061 Hub USB C Ethernet Gigabit HDMI 4K PD 100W Carica Adattatore Type C Docking Station Compatibile con MacBook Pro Air M3 M2 M1, iPad, iPhone 17 Pro Max Air, Galaxy S25, PREZZO: 21,37€, LINK

  • Amazon Smart Air Quality Monitor (Ultimo modello) | Sistema di monitoraggio della qualità dell’aria di Amazon | Conosci la qualità dell’aria, compatibile con Alexa, PREZZO: 39,99€, LINK
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!