Amazon: prezzo DIMEZZATO su OnePlus Nord CE 4 Lite

Occasione molto interessante in questi giorni per gli utenti che vogliono acquistare OnePlus Nord CE 4 Lite, un dispositivo che viene a costare decisamente meno del solito su Amazon, approfittando di un rapporto qualità/prezzo nettamente favorevole e conveniente per la maggior parte dei consumatori.

Il prodotto è caratterizzato da dimensioni perfettamente in linea con gli standard a cui siamo solitamente abituati, difatti raggiungono 162,9 x 75,6 x 8,1 millimetri di spessore con un peso che si aggira attorno ai 191 grammi. Il display è da 6,67 pollici di diagonale, trattasi di un AMOLED di ottima qualità generale con densità di 395 ppi e refresh rate che riesce a estendersi fino a 120Hz. La risoluzione massima è il FullHD, quindi 1080 x 2400 pixel, più che sufficiente per riuscire a godere di una qualità complessiva di livello elevatissimo.

Il processore abbraccia perfettamente la fascia intermedia, essendo un Qualcomm Snapdragon 695, octa-core con frequenza di clock a 2,2GHz, passando anche per la solita ottima GPU Adreno 619, oltre a una configurazione che prevede 8GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna (sappiate che la memoria interna è espandibile fino a 2TB).

OnePlus Nord CE 4 Lite: uno sconto imperdibile su Amazon

Una spesa che comunque viene fortemente ridotta dalla promozione che Amazon ha deciso di attivare, sino a scendere a un valore finale di soli 229 euro. Il prodotto può essere acquistato direttamente al seguente link, nella sua colorazione Blu, dal design moderno e dalla scocca posteriore decisamente piacevole alla vista.

In termini prestazioni fotografici, da notare che nella parte posteriore possiamo trovare una coppia di sensori: un principale da 50 megapixel, che viene seguito a ruota da un ultragrandangolare, soluzione più che valida e conveniente per godere della massima versatilità possibile.