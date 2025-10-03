Amazfit aggiorna Balance 2: arriva il supporto a Stryd e diversi bug fix

Amazfit

Amazfit continua a mantenere un ritmo costante negli aggiornamenti software per i suoi smartwatch di punta, dimostrando di voler offrire agli utenti un’esperienza sempre più precisa e affidabile. Nelle ultime ore è iniziato il rollout di una nuova versione firmware dedicata ad Amazfit Balance 2, che porta con sé una novità importante per i runner e una serie di ottimizzazioni mirate a migliorare stabilità e performance.

Una novità che guarda ai runner: supporto a Stryd

La principale aggiunta della versione 3.24.6.2 riguarda l’integrazione con Stryd, il celebre accessorio che misura la potenza di corsa. Si tratta di una novità molto attesa dagli sportivi che vogliono monitorare i propri allenamenti con dati avanzati e più accurati, soprattutto in contesti in cui il GPS non è sempre sufficiente. Con la connessione a Stryd, gli utenti di Balance 2 potranno quindi accedere a metriche più complete, migliorando la qualità delle analisi post-allenamento e rendendo lo smartwatch ancora più adatto a chi pratica corsa a livello agonistico o semi-professionale.

Le altre ottimizzazioni dell’aggiornamento

Oltre al supporto a Stryd, il pacchetto da 14,54 MB introduce diversi miglioramenti mirati all’affidabilità del sistema e alla precisione dei dati:

Migliorati i messaggi di errore della connessione Wi-Fi, ora più chiari e immediati.

Ottimizzati i promemoria nell’app Attività, per una gestione più intuitiva.

Maggiore accuratezza degli algoritmi quando Balance 2 è usato insieme a Helio Strap, un altro accessorio pensato per l’analisi fisiologica.

Risolto un bug legato a BioCharge, che in alcuni casi mostrava valori anomali.

Piccoli interventi che, sommati, contribuiscono a rendere l’esperienza quotidiana con Balance 2 più fluida e affidabile.

Come installare l’aggiornamento

L’update è già in distribuzione per tutti gli utenti e può essere installato tramite l’app Zepp, disponibile su Google Play Store e App Store. Basta aprire l’app, accedere alla scheda Profilo, selezionare il proprio dispositivo e scorrere fino alla voce Aggiornamento di sistema. Da lì sarà possibile avviare il download e l’installazione in pochi minuti. Con questo update, Amazfit dimostra ancora una volta di voler curare non solo le nuove funzionalità ma anche l’affinamento delle prestazioni complessive. Il supporto a Stryd amplia l’orizzonte di utilizzo per i runner più esigenti, mentre le correzioni e le ottimizzazioni garantiscono una maggiore stabilità nel quotidiano.

Un aggiornamento che non stravolge l’esperienza, ma che conferma l’approccio di Amazfit: piccoli passi continui per trasformare Balance 2 in un compagno sportivo e di benessere sempre più affidabile.