Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 MY26 in esposizione al Salone dell’Auto di Torino

In occasione del Salone dell’Auto di Torino, Alfa Romeo mostrerà da vicino al pubblico dell’evento la Junior Ibrida Q4 MY26. La vettura è stata concepita per ridefinire la trazione integrale nel segmento delle compatte premium.

Con l’introduzione del Model Year 2026, la gamma di opzione disponibili si amplia ancora di più per consentire agli utenti di scegliere la versione più adatta alle proprie esigenze. Le combinazioni offerte dalla Junior sono tantissime in termini di prestazioni, efficienza e versatilità.

Tra le novità del nuovo modello Junior Ibrida Q4 MY26 spicca il propulsore ibrido da 48V basato su un motore a combustione interna turbo da 1,2 litri in grado di erogare 136 CV a cui si aggiungono due motori elettrici da 21 kW. La potenza complessiva della power unit raggiunge i 145 CV con il vantaggio di poter contare sulla trazione integrale.

La nuova Junior Ibrida Q4 MY26 sarà una delle vetture Alfa Romeo protagoniste del Salone dell’Auto di Torino

Uno dei due motori elettrici è posizionato sull’asse posteriore mentre l’altro è anteriore e integrato nella trasmissione automatica a doppia frizione a 6 rapporti. La coppia massima raggiungibile è di 1900 Nm sulle ruote posteriori utilizzando il riduttore.

Alfa Romeo ha messo a punto soluzioni tecnologiche pensate per aiutare gli utenti in maniera automatica. Ne è un esempio la Power Looping Technology, che attiva la trazione integrale anche quando le batterie sono scarica e aiuta la marcia in condizioni di scarsa aderenza.

Gli utenti, inoltre, potranno sempre contare sul selettore DNA per cambiare la risposta della Junior Ibrida Q4 MY26 a seconda delle esigenze. In posizione “Dynamic” si ottiene la massima potenza e reattività possibile; in posizione “Natural” è possibile affrontare l’utilizzo quotidiano senza problemi mentre la modalità “Advanced Efficiency” è pensata per ottimizzare i consumi. Inoltre, è presente anche la “Q4” che è indicata per le condizioni di bassa aderenza.

I tecnici di Alfa Romeo hanno voluto ottimizzare il comfort a bordo della vettura introducendo le sospensioni indipendenti MultiLink dotate di molle, ammortizzatori e barre stabilizzatrici dedicate. Non mancano gli elementi di design esclusivi come il nuovo scudetto “Leggenda” e la tecnologia di bordo è di altissimo livello grazie al sistema infotainment da 10.25” che consente di gestire la navigazione e l’infortainment.