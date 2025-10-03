Apple, scopriamo i primi dettagli sul SoC M5 di Mac e iPad

Apple presenterà i prossimi Mac e iPad entro la fine dell’anno ma i device sono ancora avvolti dal mistero. L’unica certezza, al momento, sembra essere la presenza del SoC M5 di nuova generazione che porterà con se importanti novità.

Il chipset messo a punto dall’azienda di Cupertino si preannuncia più potente dell’M4 utilizzato sulla precedente generazione. Apple sembra sia riuscita a recuperare maggiori prestazioni senza cambiare l’architettura del SoC.

Questo significa che il marchio della mela ha ottimizzato il chipset e i sistemi per sfruttare al meglio le componenti hardware ottenendo comune risultati interessanti. Il team di MacRumors ha condiviso alcuni risultati ottenuti su Geekbench 6.5.

Il SoC Apple M5 garantirà le prestazioni sui nuovi Mac e iPad con miglioramenti importanti e maggiore potenza per i device

Nel test in single-core svolto da un iPad Pro con M5, il punteggio ottenuto ha superato dell’11% lo stesso device dello scorso anno e del 7% un MacBook Pro con M4. Inoltre, il punteggio è maggiore dell’1% rispetto a quello ottenuto dalle versioni pre-produzione dei laptop equipaggiati con Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme.

Il discorso cambia nei multi-core, dove il SoC M5 non ha brillato come ci si aspettava. Il chipset di Apple si è posizionato al di sotto della soluzione Qualcomm e dell’M4 Pro in maniera netta. I valori registrati indicano, rispettivamente, una differenza di punteggio pari al 52% e al 46%. Rispetto all’M4 standard, le prestazioni di M5 risultano migliori del 14%.

Interessanti le migliorie riscontrate nel test Geekbench 6.5 GPU Metal dove l’M5 si è comportato bene. Il SoC ha performato meglio di M4 con un incremento del 26%. Sottolineiamo che i valori registrati in questi test benchmark permettono di avere una anteprima dei livelli di potenza bruta espressa dal chipset ma resta da valutare l’usabilità quotidiana dei vari device. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.