Alfa Romeo consegna la prima 4C Collezione GT “Nicola Larini”

Alfa Romeo ha consegnato il primo modello dei tre previsti dell’esclusivissima 4C Collezione GT “Nicola Larini”. La vettura è stata realizzata nell’ambito del programma Reloaded by Creators e vuole celebrare uno dei campioni che ha contribuito a rendere grande il Biscione nel motorsport.

La cerimonia di consegna si è svolta nei giorni scorsi presso la pista del Museo Storico Alfa Romeo di Arese. All’evento speciale ha presenziato proprio Nicola Larini che ha guidato la vettura per un giro dimostrativo prima di consegnare le chiavi al fortunato proprietario.

L’obiettivo di Alfa Romeo era quello di creare una vettura che potesse celebrare la tradizione del marchio unendo il fascino della coupè compatta sportiva con il nome di un grande campione. In questo modo è stato possibile rinsaldare il legame che lega Nicola Larini al Biscione.

La prima di tre Alfa Romeo 4C Collezione GT “Nicola Larini” è stata consegnata direttamente dal campione Nicola Larini

Lo sviluppo della 4C Collezione GT “Nicola Larini” è partito tempo fa, con la realizzazione di bozzetti e rendering. Le forme finali e la livrea è sono state realizzate dal Centro Stile Alfa Romeo con la supervisione del designer Alessandro Maccolini.

Anche in questo caso, il legame con il passato è chiaro in quanto l’ispirazione è stata presa dalle leggendarie Giulia GT degli anni Sessanta e Settanta. La celebrazione del marchio e del pilota è assoluta anche grazie alla presenza della firma autografa di Nicola Larini sul cofano, sulla targhetta in plancia e ricamata sui sedili.

La vocazione sportiva e corsaiola si denota anche dai dettagli degli interni tra cui il rivestimento in microfibra nera per la plancia, una soluzione pensata per eliminare riflessi e massimizzare la concentrazione alla guida. Inoltre, il logo Alfa Romeo presente sul cofano sarà differente per ogni vettura al fine di garantire l’unicità di ogni modello. La prima vettura è caratterizzata da una colorazione “Giallo Ocra” a cui seguiranno quelle in “Verde Pino” e “Rosso Prugna”.