Xbox Game Pass: tra i cambiamenti anche l’aumento dei costi

Il settore dei videogiochi ha assistito ad una trasformazione radicale. In tale contesto, il modello in abbonamento si è imposto come opzione per l’accesso ai contenuti. A tal proposito, Microsoft ha scelto di ridisegnare in profondità il proprio servizio Xbox Game Pass. Puntando su una ristrutturazione che non riguarda soltanto il listino prezzi, ma anche la filosofia alla base dell’offerta. La decisione non arriva inaspettata. Già da mesi si parlava di una revisione dei piani. Il cambiamento si traduce in una segmentazione più netta dei pacchetti disponibili. L’introduzione delle nuove fasce (Essential, Premium e Ultimate) mira a differenziare l’esperienza dei giocatori in base alle abitudini di consumo. Accanto a quest’ultimi rimane un’offerta dedicata al pubblico PC, con un prezzo indipendente. La novità più evidente riguarda il forte incremento di costo del livello Ultimate, che passa da 17,99 a 26,99 euro al mese.

Xbox Game Pass: ecco cosa cambia

Dietro tale aumento, Microsoft ha scelto di inserire una serie di incentivi che rafforzano la percezione di valore. Tra le aggiunte spiccano i cataloghi di partner come Ubisoft ed Electronic Arts. Oltre a vantaggi legati a giochi in abbonamento come Fortnite Crew. Anche il Cloud Gaming assume un ruolo centrale, non più riservato a una fascia ristretta, ma disponibile in tutti i pacchetti, con la possibilità di accedere a librerie PC e console in modo più integrato. L’azienda insiste, inoltre, sul programma Rewards, concepito come strumento per bilanciare la spesa con sconti e punti accumulabili.

La riorganizzazione del Game Pass rappresenta un tassello importante nello scenario più ampio dell’intrattenimento digitale. I servizi in abbonamento stanno ridisegnando non solo le modalità di fruizione, ma anche le logiche produttive delle aziende. Per Microsoft la sfida sarà dimostrare che il valore aggiunto compensa l’aumento dei costi. Per i consumatori, invece, si apre una fase di valutazione riguardo i vantaggi degli abbonamenti in vista dei cambiamenti in arrivo.