Feder Flash ritorna con i primi due mesi gratis

L’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha da poco aggiornato la sua proposta. In particolare, a partire dalla giornata di ieri 1 ottobre 2025 l’operatore ha deciso di far tornare a disposizione degli utenti una delle sue offerte di punta. Ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di Feder Flash 200. Quest’ultima è una delle super proposte dell’operatore e ora è di nuovo disponibile con anche i primi due mesi di rinnovo offerti gratuitamente.

Feder Mobile fa tornare ufficialmente Feder Flash 200 con primi due mesi gratis

A partire dalla giornata di ieri 1 ottobre 2025 è tornata a disposizione degli utenti la super offerta mobile nota con il nome di Feder Flash 200. Come già accennato in apertura, ci troviamo di fronte ad una delle super offerte dell’operatore telefonico virtuale Feder Mobile. Quest’ultima, secondo quanto è emerso in rete in queste ore, rimarrà disponibile all’attivazione fino alla giornata del prossimo 15 ottobre 2025. Non è tuttavia da escludere che l’operatore decida di prorogare ancora la sua disponibilità.

Nello specifico, l’offerta Feder Flash 200 include ogni mese un bundle davvero sorprendente. L’offerta comprende infatti fino a 200 GB di traffico dati per navigare in internet con una connettività massima pari al 4G ad una velocità massima pari a 60 mbps sia in download sia in upload. Oltre a questo, il bundle dell’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS da inviare verso tutti i numeri.

Per avere a disposizione questo bundle, gli utenti interessati dovranno sostenere un costo di soli 7,99 euro al mese. Come già detto, però, l’operatore virtuale Feder Mobile ha deciso di offrire gratuitamente i primi due mesi di rinnovo. Questo sarà però possibile soltanto per i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. L’offerta in questione rimane comunque disponibile anche per i clienti che decideranno di attivare un nuovo numero telefonico.