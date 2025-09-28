Effetto Trump: Taiwan usa i chip come strumento politico contro Pechino

Negli ultimi mesi Taiwan ha mostrato chiaramente che non produce solo i chip più avanzati al mondo, ma può usarli come uno strumento politico. L’industria dei semiconduttori — con aziende come TSMC al centro — è diventata molto più che un pilastro economico: è parte di una strategia diplomatica intenzionale.

Una delle mosse più recenti e significative è l’imposizione di controlli all’esportazione sui chip diretti in Sud Africa in risposta a decisioni politiche considerate sfavorevoli da Taipei. L’azione ha enfatizzato come Taiwan non sia disposta a subire passivamente le pressioni diplomatiche, specie da Beijing, e che è pronta a reagire usando la propria potenza tecnologica.

Parallelamente, il governo taiwanese ha stretto accordi di grande portata con gli Stati Uniti, impegnando investimenti miliardari nella produzione di chip sul suolo statunitense. Anche se Taiwan dichiara che tali investimenti siano mossi da esigenze commerciali e non unicamente politiche, gli osservatori sottolineano come essi servano a rafforzare la “silicon shield”: ovvero la protezione che la sua leadership tecnologica offre come deterrente nei confronti di China.

Rischi, bilanci e sfide per Taiwan

Utilizzare i chip come leva politica porta benefici strategici, ma non mancano i rischi. Da un lato, Taiwan ottiene maggiore influenza diplomatico-economica, ribadisce la propria autonomia e può rispondere a pressioni politiche con strumenti concreti. Dall’altro, ogni mossa diplomaticamente aggressiva può scatenare reazioni — da parte di Pechino ma non solo — che sfociano in limitazioni commerciali, boicottaggi o instabilità nei fornitori.

Un altro nodo è la coerenza interna: proteggere la tecnologia, imporre restrizioni, ma continuare a cooperare a livello globale in un’industria che ha catene logistiche complesse. Se un’azienda come TSMC decide di produrre chip all’avanguardia in altri paesi, Taiwan rischia che il suo valore come “pivot tecnologico” ne esca diminuito, cosa che i partiti d’opposizione segnalano come un possibile indebolimento dello scudo tecnologico.

In conclusione, l’effetto Trump — con le sue politiche sui dazi, le restrizioni all’export e le iniziative sul “reshoring” dei chip — ha fornito l’occasione a Taiwan di trasformare il suo vantaggio competitivo in uno strumento diplomatico. Non è un’azione isolata, ma parte di una nuova normalità geopolitica in cui la tecnologia è al cuore delle strategie internazionali.