OpenAI prepara Sora 2, l’app di video AI con un feed in stile TikTok

OpenAI si prepara a lanciare Sora 2, una piattaforma stand-alone che punta a unire la generazione video con intelligenza artificiale e l’immediatezza di un social network. Secondo quanto riportato da WIRED, l’app ricorderà molto TikTok: feed verticale a scorrimento, swipe per cambiare clip, algoritmo di raccomandazione in stile For You e possibilità di interagire con i contenuti tramite like, commenti e remix.

La differenza principale sta nel fatto che su Sora 2 non sarà possibile caricare file dalla galleria. L’esperienza sarà interamente costruita sui video generati dall’AI, con clip fino a 10 secondi create esclusivamente grazie al nuovo modello video sviluppato da OpenAI.

Identità verificata e interazioni originali con Sora 2

Un aspetto peculiare riguarda la gestione dell’identità. L’app permetterà agli utenti di caricare il proprio volto per la verifica e poi utilizzarlo nella generazione dei video, consentendo anche ad altri di inserirlo nelle loro creazioni. In questi casi, chi viene coinvolto riceverà sempre una notifica, anche se il contenuto rimane in bozza e non viene pubblicato.

Nei documenti visionati da WIRED viene fatto l’esempio di due amici che possono generare un video di loro stessi mentre affrontano un giro sulle montagne russe. Questo tipo di interazione punta a rendere l’esperienza più personale e a stimolare la creatività degli utenti.

Competizione e innovazione: OpenAI vuole il meglio

All’interno di OpenAI, l’entusiasmo per Sora 2 sembra molto alto: l’app è già disponibile in test interno tra i dipendenti e viene considerata un potenziale successo, al pari di ChatGPT. Il lancio arriva in un momento in cui diversi colossi tech si muovono nella stessa direzione. Meta ha da poco annunciato Vibes, una piattaforma per creare e condividere brevi video AI su Instagram e sugli altri social del gruppo.

Interessante anche il confronto con TikTok, che pur avendo un’enorme diffusione di contenuti AI generati dagli utenti, ha scelto una linea più restrittiva, vietando i video potenzialmente fuorvianti o pericolosi.