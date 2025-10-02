SSAB lancia l’acciaio green certificato per energie rinnovabili

Il protagonista del giorno è SSAB, il colosso svedese-americano che ha appena fatto la mossa che tutti aspettavamo: ha tirato fuori dal cilindro il primo acciaio al mondo realizzato con l’aiuto di ferro ridotto tramite idrogeno. Si chiama, con una semplicità disarmante, SSAB Zero, ma il suo impatto è tutt’altro che semplice. Questo materiale è stato infatti certificato con il bollino “near-zero CO₂”, un riconoscimento pesante che arriva da entità come l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) e la First Movers Coalition. In pratica, non stiamo parlando di piccole migliorie, ma di un vero e proprio cambio di paradigma.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’Iowa, nello stabilimento di Montpelier. Lì, SSAB non è nuova a metodi produttivi puliti, dove già oggi usa rottame riciclato, elettricità senza fossili e biocarbone. Ma l’introduzione del ferro ridotto con idrogeno, un passo gigantesco nato dal progetto svedese HYBRIT, elimina il problema alla radice. Pensateci: nell’industria dell’acciaio, il carbone è sempre stato il cattivo principale, la fonte inarrestabile di CO₂. Sostituendolo con idrogeno verde, che non rilascia altro che vapore acqueo, si spegne di fatto uno dei motori più inquinanti della produzione. È la dimostrazione che innovazione e sostenibilità possono andare a braccetto, mantenendo, anzi, rafforzando la qualità del prodotto finale.

SSAB Zero e GE Vernova: partnership per decarbonizzare l’acciaio pesante

E chi è il primo acquirente a mettere le mani su questo acciaio rivoluzionario? GE Vernova, la multinazionale americana dell’energia, con base in Massachusetts. Non è un cliente qualunque, è un attore chiave nella transizione energetica. GE Vernova userà l’acciaio SSAB Zero per costruire le sue torri eoliche onshore. È una partnership che parla da sé: un materiale a zero emissioni che diventa la spina dorsale dell’energia pulita. Chuck Schmitt, presidente di SSAB Americas, ha sottolineato come questa innovazione non solo rafforzi la filiera dell’acciaio negli Stati Uniti, ma lo faccia senza alcun compromesso sulla qualità. Anche Guy Lynch, vicepresidente di GE Vernova, ha parlato di una tappa fondamentale per l’obiettivo comune di elettrificare e decarbonizzare l’economia globale.

Questa collaborazione non è solo un affare tra due aziende, ma un segnale per l’intero pianeta. Il riconoscimento della First Movers Coalition — l’iniziativa nata durante la COP26 per spingere i settori più ostinati a inquinare, come aviazione, trasporti marittimi e, appunto, l’acciaio – è la prova che siamo di fronte a un punto di svolta. Questi settori insieme generano circa un terzo della CO₂ mondiale! Il caso SSAB-GE Vernova dimostra in modo lampante come la domanda e l’impegno di acquirenti importanti possano fungere da acceleratori per l’intera transizione ecologica. SSAB promuove il suo nuovo acciaio come una soluzione scalabile e versatile, perfetta per auto, costruzioni, macchine agricole e attrezzature pesanti, garantendo la stessa resistenza e qualità meccanica di sempre, ma senza il peso del carbonio fossile. In sostanza, stanno offrendo la chiave per raggiungere la neutralità climatica senza sacrificare la robustezza.