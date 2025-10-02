Spotify rivoluziona lo shuffle: più varietà e meno ripetizioni

Spotify si prepara a lanciare una funzione attesa da anni, la possibilità di decidere come funzionerà lo shuffle. Fino ad oggi gli utenti potevano contare solo su tre modalità. Ovvero la riproduzione lineare, shuffle classico e smart-shuffle, quest’ultimo arricchito da suggerimenti automatici. Con il nuovo aggiornamento, invece, sarà possibile scegliere tra due approcci distinti. Abbiamo infatti la modalità “standard”, che garantisce un ordine completamente casuale, e l’opzione “fewer repeats”, pensata per ridurre la ricorrenza dei brani ascoltati di recente.

Questa novità nasce da un problema ben noto a chi ascolta musica in modalità casuale. Capita spesso di sentire la stessa canzone più volte nell’arco di poche ore, un effetto che, pur rispettando la logica matematica della casualità, non corrisponde alle aspettative degli utenti. Spotify ha quindi deciso di intervenire, lasciando agli ascoltatori la libertà di scegliere se privilegiare un vero caos statistico o una maggiore varietà musicale.

Spotify: una “scelta casuale” più vicina alle aspettative

La nuova funzione, individuata nell’ultima beta per Android e analizzata da AndroidAuthority, rappresenta un passo avanti nel percorso di personalizzazione che Spotify sta portando avanti da anni. Non è raro, infatti, che ciò che le persone considerano “casuale” sia in realtà una sequenza più varia e meno ripetitiva, piuttosto che un disordine assoluto. La modalità “fewer repeats” nasce proprio per colmare questa distanza tra logica matematica e percezione umana, offrendo un ascolto più piacevole e meno monotono.

Alcuni utenti avevano già notato negli ultimi mesi un miglioramento nella varietà delle canzoni riprodotte, segno che la sperimentazione era già iniziata. Ora la funzione sembra pronta al debutto ufficiale, probabilmente con una distribuzione graduale, come spesso accade per le novità dell’app. In ogni caso, per chi utilizza lo shuffle come modalità principale di ascolto, il cambiamento rappresenta una svolta importante. Dopo l’introduzione delle playlist generate dall’intelligenza artificiale e dei mix personalizzati sugli stati d’animo, Spotify conferma la volontà di raffinare anche gli strumenti più semplici, rendendo l’esperienza musicale sempre più vicina alle esigenze quotidiane degli utenti.