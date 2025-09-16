PlayStation 5 supera i 7 milioni di unità vendute in Giappone

Nuovo traguardo per PlayStation 5 ! Secondo i dati diffusi da Famitsu, al 7 settembre 2025 la console di Sony ha raggiunto quota 7.009.937 unità vendute in Giappone. Un risultato che consolida la presenza del marchio nel mercato giapponese, da sempre difficile per le piattaforme non portatili, e che conferma la solidità della strategia di Sony.

La famiglia Xbox Series X|S si ferma invece a meno di 683.000 unità nello stesso periodo. Il rapporto di dieci a uno evidenzia ancora una volta le difficoltà di Microsoft nel conquistare spazio in Giappone.

Tra PlayStation 4 e Nintendo Switch, il mercato giapponese resta complesso

Il risultato raggiunto porta PS5 a un passo dalla PlayStation 4. Quest’ultima, infatti, ha chiuso la sua carriera in Giappone con circa 7,9 milioni di unità vendute. Considerando che la PS5 è sul mercato da meno tempo, il sorpasso sembra ormai vicino. Anche se su scala globale e in termini temporali equivalenti, le vendite rimangono leggermente inferiori rispetto a quelle registrate dalla PS4 nello stesso periodo di sviluppo.

A limitare l’ascesa della console Sony è, come già accennato, soprattutto la presenza di un colosso locale, la Nintendo. Dal 2017, la prima Switch ha totalizzato quasi 36 milioni di pezzi venduti in Giappone. La nuova Switch2, lanciata solo lo scorso giugno, invece, ha già superato quota 1,9 milioni, confermando la capacità del marchio di attrarre i consumatori giapponesi con proposte versatili e orientate al gioco portatile.

Nonostante ciò, il traguardo dei 7 milioni resta comunque molto importante per PlayStation 5. A livello mondiale, le spedizioni hanno da poco superato gli 80 milioni, segno di una generazione che, pur considerata da molti meno brillante dal punto di vista dei giochi esclusivi, continua comunque a registrare ottimi risultati. Solo il futuro potrà dirci se PS5 riuscirà a consolidarsi ulteriormente e a ridurre il divario con Nintendo sul mercato giapponese. Per ora, Sony può festeggiare un traguardo che ribadisce la forza del brand e la fedeltà dei suoi utenti.