One UI 8.5 potrebbe introdurre una gesture già vista sui Google Pixel

One UI 8.5

Samsung continua a lavorare su nuove funzionalità per rendere i suoi smartphone Galaxy sempre più versatili e intuitivi. Tra le novità individuate nel codice di una versione leaked di One UI 8.5, spicca una gesture che gli utenti Pixel conoscono bene: il doppio tocco sul retro della scocca per attivare funzioni rapide.

Un gesto semplice, tante possibilità

Negli ultimi anni diverse aziende hanno sperimentato il doppio tocco posteriore, una gesture che permette di richiamare app o funzioni senza interagire con il display. Google l’ha introdotta sui Pixel, Apple l’ha resa disponibile con iPhone e anche marchi come Xiaomi e ASUS ne hanno fatto un punto distintivo.

Samsung, finora, aveva lasciato questa opzione agli utenti più smanettoni tramite l’app RegiStar di Good Lock. Ora però sembra pronta a integrarla direttamente in One UI 8.5, eliminando la necessità di app di terze parti.

Le funzioni attivabili con il doppio tocco

Analizzando il codice, emergono già alcuni esempi pratici:

accendere o spegnere la torcia,

richiamare l’assistente AI,

visualizzare le notifiche,

catturare uno screenshot,

aprire un’app a scelta,

accedere rapidamente alle impostazioni sulla privacy dello schermo,

avviare i toggle rapidi del sistema.

Insomma, un gesto apparentemente banale che può trasformarsi in una scorciatoia comoda per la vita di tutti i giorni. Secondo i rumor, One UI 8.5 debutterà all’inizio del 2026 insieme alla serie Galaxy S26, e sarà proprio lì che la funzione dovrebbe fare il suo esordio ufficiale. Resta da capire se Samsung renderà disponibile la gesture anche per alcuni modelli precedenti tramite aggiornamento software, come accaduto in passato con altre novità introdotte sulle nuove interfacce.

Una scelta attesa dagli utenti

La possibilità di avere il doppio tocco integrato direttamente nell’interfaccia sarebbe un passo avanti naturale per Samsung. Non solo allinea i Galaxy alle soluzioni già viste sui concorrenti, ma amplia anche le possibilità di personalizzazione di One UI, che con la versione 8.5 sembra puntare molto su gesture e moduli configurabili. Per chi usa spesso lo smartphone con una mano o vuole ridurre al minimo i passaggi per accedere a funzioni essenziali, si tratta di una novità che potrebbe davvero fare la differenza.