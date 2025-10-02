Huawei Nova 14i è ufficiale, ma in realtà lo conosciamo già

Il produttore tech Huawei ha da poco annunciato in veste ufficiale sul mercato un nuovo membro appartenente alla famiglia Huawei 14i. Ci stiamo riferendo al nuovo modello noto con il nome di Huawei Nova 14i. Quest’ultimo va così ad aggiungersi ai modelli annunciati durante lo scorso mese di maggio 2025. Tuttavia, a quanto pare si tratta di uno smartphone che abbiamo già avuto modo di conoscere.

Huawei Nova 14i, è ufficiale ma si tratta di una versione re-branded

Huawei Nova 14i è il nuovo smartphone annunciato in queste ore sul mercato dal noto produttore tech. Come già accennato in apertura, sembra che ci troviamo di fronte ad una versione re-branded di un altro smartphone dell’azienda annunciato qualche tempo fa. Si tratta in particolare dello smartphone Huawei Enjoy 60X, noto anche con il nome di Huawei Y91 presso alcuni mercati.

Le specifiche tecniche tra tutti questi dispositivi sono infatti le stesse. Anche il design sembra essere pressoché lo stesso. Cambiano però le colorazioni disponibili, che sul nuovo smartphone sembrano essere Blue e Black. In basso sulla backcover è sempre presente il logo del marchio Nova. In alto al centro trova poi posto un modulo fotografico molto ampio di forma ciroclare. Al suo interno, trovano posto un sensore fotografico principale da 50 MP e un sensore di profondità da 2 MP.

Dal punto di vista prestazionale, a bordo è presente uno dei soc di fascia media di casa Qualcomm. Si tratta del soc Snapdragon 680. La batteria ha poi una grande capienza pari a ben 7000 mah. Gli utenti la potranno poi ricaricare in tempi rapidi grazie al supporto alla ricarica rapida da 22.5W. Sulla parte frontale rimane poi sempre un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.95 pollici. In alto al centro è presente una notch bar piuttosto estesa dove trova posto la fotocamera anteriore per i selfie.

Per il momento non sono stati rivelati prezzo e disponibilità di questo nuovo Huawei Nova 14i.