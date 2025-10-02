Milano Digital Week 2025 apre le porte a tutte le intelligenze della città

È iniziata oggi la nuova edizione della Milano Digital Week, promossa dal Comune della città e organizzata da TIG, The Innovation Group. Il tema scelto quest’anno, “Tutte le intelligenze della città”, mette insieme il mondo delle tecnologie digitali con le relazioni umane e la vita quotidiana. In cinque giorni di incontri e dibattiti, il capoluogo lombardo diventa un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, con oltre 180 eventi gratuiti che attraversano quartieri, università, hub culturali e imprese.

La manifestazione è stata inaugurata allo Smart City Lab. Ovvero un nuovo centro cittadino per l’innovazione urbana, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala e degli assessori Alessia Cappello e Tommaso Sacchi, insieme a Layla Pavone, coordinatrice del Board per l’Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale, e a Pietro Cerretani, CEO di TIG Events. Nelle parole del sindaco, la Milano- Digital Week è la testimonianza di una città che guarda al futuro con la tecnologia come chiave di sviluppo e inclusione.

Milano: tra imprese, arte, formazione e smart city

La Milano Digital Week 2025 propone sei aree tematiche principali. Nello specifico vi sono Cittadinanza Digitale, Smart City, Cultura, Arte e Sport, Digitale per le Imprese, Lavoro e Formazione, Tecnologie. I Knowledge Hub dislocati in città, tra cui CEFRIEL, MADE Competence Center, Le Village by CA e la Libreria EGEA, offrono spazi di approfondimento su startup, industria 4.0 e creatività digitale.

Il MEET, Digital Cultural Center diventa da domani lo spazio centrale dell’evento, ospitando talk, esperienze immersive e la quarta edizione del City Digital Skin Art, il festival internazionale ideato dall’artista Ruan Yuelai, che quest’anno si concentra sul tema “Memory Coexistence, When Past Meets Presence and Future”. La mostra collettiva che ne scaturisce sarà visitabile dal 2 ottobre.

Accanto a progetti di ricerca e cultura, la Digital Week è anche un’occasione per riflettere sull’impatto dell’AI e delle nuove tecnologie sul lavoro, sulla formazione e sulla vita urbana. Nel corso della settimana sarà presentato anche il Manifesto sull’Intelligenza Artificiale, documento con cui Milano vuole ribadire un principio centrale. Quale? La tecnologia ha senso solo se accessibile a tutti e se capace di rafforzare la partecipazione della comunità.