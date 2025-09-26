Qualcomm svela ufficialmente il nuovo SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5

In occasione dello Snapdragon Summit 2025, Qualcomm ha presentato il tanto atteso Snapdragon 8 Elite Gen 5. La piattaforma mobile si configura come la più veloce al mondo, grazie ad alcune novità tecniche di assoluto rilievo.

Grazie alla presenza dei core Qualcomm Oryon di terza generazione, la CPU può garantire prestazioni mai raggiunte prima nel settore. Il chipmaker americano ha indicato un incremento del 20% nelle prestazioni lato CPU e del 25% per la GPU Adreno.

Inoltre, il chipmaker ha fatto enormi passi in avanti per quanto riguarda l’efficienza energetica per migliorare l’autonomia dei dispositivi. Importantissimi anche i passi avanti fatti nel campo dell’Intelligenza Artificiale per offrire agli utenti un’esperienza di utilizzo rivoluzionaria.

La NPU Qualcomm Exagon offre prestazioni maggiorate del 37%. In questo modo, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 punta a migliorare il modo in cui gli utenti utilizzano il device. Il multitasking e il passaggio tra le app sarà sempre fluido e senza interruzioni mentre gli appassionati di gaming potranno contare su prestazioni eccezionali.

Snapdragon 8 Gen 5 rappresenta l’apice della tecnologia di Qualcomm grazie a potenza, efficienza e tanta Intelligenza Artificiale

Qualcomm ha abilitatogli assistenti IA agentici e personalizzati, che possono compiere azioni su misura per l’utente intervenendo su varie app. L’apprendimento è continuo e il modo di utilizzare lo smartphone influenzerà come l’Intelligenza Artificiale risponderà. Grazie ai modelli multimodali sarà possibile comprendere il contesto e il comportamento dell’utente e offrire soluzioni personalizzate e coerenti.

Lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, è la prima piattaforma mobile al mondo in grado di supportare la registrazione utilizzando i codec Advanced Professional Video (APV). Si potrà avere una qualità video da studio utilizzando gli smartphone spinti da questo chipset.

Come dichiarato da Chris Patrick, Vicepresidente Senior e General Manager, Mobile Handset, Qualcomm Technologies: “Con Snapdragon 8 Elite Gen 5, l’utente è davvero al centro dell’esperienza mobile. Abilita agenti AI personalizzati in grado di vedere ciò che vedi, ascoltare ciò che ascolti e pensare insieme a te in tempo reale. Snapdragon 8 Elite Gen 5 supera i limiti dell’AI personale, permettendoti di vivere il futuro della tecnologia mobile già oggi.”

Sono tantissimi i produttori che hanno già annunciato l’utilizzo del nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5 su propri flagship. Tra questi spiccano certamente: Honor, iQOO, Nubia, OnePlus, OPPO, POCO, realme, REDMI, RedMagic, ROG, Samsung, Sony, vivo, Xiaomi e ZTE.