EA sigla un nuovo accordo da 55 miliardi: ecco i dettagli

EA si prepara a vivere una trasformazione senza precedenti. Con un accordo del valore di 55 miliardi di dollari, l’azienda sta per uscire dal mercato azionario. Per entrare sotto il controllo di un consorzio guidato dal Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita. Insieme a Silver Lake e Affinity Partners. L’operazione rappresenta la più grande acquisizione “all cash” con sponsor privati mai registrata nel settore. Un evento che segna una svolta importante per un protagonista storico dell’intrattenimento digitale. Gli azionisti riceveranno 210 dollari per azione. Un premio pari a circa il 25% rispetto al prezzo di chiusura recente e superiore al massimo storico del titolo. Il CEO di EA, Andrew Wilson, continuerà a guidare l’azienda. Ciò anche dopo il completamento dell’operazione.

EA: ecco cosa cambia con il nuovo accordo

Il modello di acquisizione adottato è un leveraged buyout, finanziato da circa 36 miliardi di dollari di equity e 20 miliardi di debito fornito da JPMorgan Chase Bank. Di cui 18 miliardi previsti al closing. Il PIF, già azionista di quasi il 10% della società, trasferirà le proprie quote nella nuova struttura. Riguardo il comparto industriale, la transizione da società pubblica a privata solleva interrogativi significativi. Esperti legali e analisti di mercato avvertono che i leveraged buyout comportano rischi legati all’indebitamento, possibili riduzioni di personale e revisione dei budget. L’industria videoludica, nota per la sua dipendenza dall’innovazione continua, potrebbe risentire delle scelte strategiche orientate alla redditività immediata.

In tale contesto, EA sembra concentrarsi sui franchise principali, tra cui Apex Legends, Battlefield, Madden, The Sims e i nuovi sviluppi come il revival free-to-play di Skate. Mentre progetti secondari o meno redditizi potrebbero essere messi in secondo piano. L’interesse per l’intelligenza artificiale emerge come leva strategica per aumentare efficienza e innovazione, con un utilizzo crescente nei processi creativi e produttivi. L’acquisizione rappresenta una tappa cruciale per EA, e non solo. Potrebbe portare ad importanti cambiamenti anche per il settore dei videogiochi a livello globale.