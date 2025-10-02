One UI 8 e Android 16 in arrivo sui Galaxy S23

Negli ultimi giorni il panorama tecnologico è stato interessato da una novità rilevante per gli utenti Samsung. Dalla Corea del Sud è, infatti, arrivata la conferma del rilascio della nuova interfaccia One UI 8, basata su Android 16, per gli smartphone della serie Galaxy S23. Si tratta di un passaggio importante, che consolida il percorso di aggiornamenti già avviato con i modelli più recenti, come le linee Galaxy S24 e Galaxy S25. Inoltre, testimonia la volontà dell’azienda sudcoreana di mantenere una coerenza di esperienza software anche sui dispositivi non di ultima generazione.

Samsung: ecco i cambiamenti proposti da One UI 8 e Android 16

La notizia è stata resa nota attraverso i canali social dedicati al mondo mobile. In particolare, il leaker Tarun Vats su X ha diffuso i primi dettagli sulle versioni della build. Tale pacchetto porta con sé le ultime ottimizzazioni grafiche e funzionali della piattaforma, avvicinando i possessori dei Galaxy S23 all’esperienza software garantita dai modelli più recenti.

Il rilascio non riguarda però soltanto la serie principale. La nuova One UI 8 in versione stabile ha raggiunto, infatti, anche il modello Galaxy S23 FE. Tale modello ha ricevuto l’aggiornamento alla build S711NKSU9DYI5. Una scelta che conferma l’attenzione dell’azienda verso un’ampia gamma di utenti. Compresi coloro che hanno optato per versioni più economiche, ma comunque parte della stessa famiglia di dispositivi.

Un aspetto rilevante riguarda le modalità di distribuzione. L’aggiornamento è stato per ora rilasciato in Corea del Sud, con la prospettiva di arrivare presto anche in altri mercati internazionali. Secondo quanto comunicato, l’update destinato agli utenti che hanno aderito al programma beta ha un peso contenuto, pari a circa 470 MB. Ed è stato identificato con il codice S918NKSU6EYI7 / S918NOKR6EYI7 / S918NKSU6EYI7. Per chi non ha partecipato al programma di test, il pacchetto avrà dimensioni sensibilmente superiori, intorno ai 3 GB.

L’arrivo della One UI 8 su Galaxy S23 segna un ulteriore passo nel percorso di Samsung verso una distribuzione sempre più rapida e uniforme dei suoi aggiornamenti. In un contesto in cui la continuità è un elemento decisivo nella scelta di uno smartphone, l’iniziativa dell’azienda apre uno scenario di crescente competizione.