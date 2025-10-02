One UI 8.5: ora l’AI sceglie anche se usare Wi-Fi o rete mobile

Samsung ha progressivamente trasformato la sua interfaccia proprietaria in uno degli elementi centrali dell’esperienza offerta dai suoi smartphone. Non più un semplice strato grafico sopra Android, ma un ecosistema in grado di plasmare l’interazione con il dispositivo. Con l’arrivo della One UI 8.5, previsto insieme ai Galaxy S26 nel 2026, tale evoluzione sembra destinata ad accelerare ulteriormente. Nello specifico, Samsung sta per presentare la nuova funzione “Switch to mobile data with AI”, concepita per gestire il passaggio tra Wi-Fi e rete cellulare senza interruzioni. A muoverla è una forma più discreta di machine learning che analizza dati d’uso e condizioni di rete. L’idea è di impedire che l’utente resti agganciato a un Wi-Fi debole o instabile, con un cambio verso la rete mobile eseguito in modo fluido e quasi impercettibile.

Le novità offerte da Samsung con l’aggiornamento One UI 8.5

Accanto a tali novità, l’aggiornamento si arricchisce anche di dettagli grafici. Quest’ultimi pensati per rendere più leggibile la schermata principale. Le cartelle cambiano aspetto: quelle con un numero elevato di elementi verranno segnalate da una nuova icona stratificata, affiancata dalla possibilità di regolare l’opacità dello sfondo. Ancora più significativo appare l’arrivo di Family Device Sharing, una piattaforma che apre la strada a un’integrazione più profonda tra i dispositivi presenti all’interno di un unico nucleo familiare. Secondo le anticipazioni, non si limiterà a offrire strumenti di parental control, ma permetterà anche la condivisione diretta di file, memoria, schermi e persino fotocamere.

Con tali premesse, sembra che il nuovo aggiornamento punti a valorizzare le potenzialità stesse dei dispositivi che lo accoglieranno. Se il lancio di One UI 8.5 confermerà tali premesse, il passo compiuto da Samsung potrebbe rappresentare un tassello importante all’interno della sua strategia. Quest’ultima, infatti, punta alla costruzione di interfacce mobili che non solo semplificano le operazioni, ma si inseriscono come ponte tra abitudini, ambienti e relazioni personali. Non resta quindi che attendere l’arrivo ufficiale di tali novità.