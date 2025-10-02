Xiaomi: quale sarà il nome del prossimo pieghevole?

Negli ultimi anni il mercato degli smartphone pieghevoli ha vissuto una crescita lenta, ma costante. Con diversi produttori impegnati a trovare la formula giusta per trasformare un prodotto di nicchia in un’alternativa credibile ai modelli tradizionali. In tale scenario, la prossima mossa di Xiaomi potrebbe rappresentare una svolta. Non si tratta soltanto di nuove caratteristiche tecniche o di un miglioramento del design, ma di una possibile ridefinizione del modo in cui l’azienda intende presentare i propri dispositivi più innovativi. L’indizio arriva da un dettaglio apparentemente marginale: un codice registrato nel database IMEI. Il dispositivo, identificato dal numero 26023PN08C e dal nome in codice “pecan”, ha mostrato una differenza che non è sfuggita agli osservatori. Mentre i precedenti modelli della serie Mix Fold utilizzavano la sigla “PX”, tale nuovo dispositivo appare con il tag “PN”. Da qui l’ipotesi: il futuro pieghevole non sarebbe Mix Fold 5, ma Xiaomi 17 Fold.

Nuova denominazione in arrivo per il novo pieghevole Xiaomi?

Un cambio di nome non è mai solo una scelta di etichetta. Inserire un pieghevole nella serie numerica significherebbe posizionarlo direttamente accanto ai flagship tradizionali. Con l’obiettivo di ridurre la percezione di un prodotto “separato” e di rafforzare il messaggio che i foldable rappresentano una parte integrante della visione di Xiaomi. Le tempistiche di lancio rendono la vicenda ancora più interessante. A differenza del passato, quando i foldable Xiaomi hanno visto la luce a metà anno, questa volta l’azienda potrebbe puntare a febbraio 2026. In concomitanza con il debutto dello Xiaomi 17 Ultra.

È importante sottolineare che, al momento il dispositivo esiste solo come riferimento nei registri tecnici, senza annunci formali. Eppure, nel contesto attuale, la scelta di Xiaomi di rafforzare la propria identità e collocare il 17 Fold al centro della linea principale potrebbe rivelarsi più di un semplice rebranding. Tale scelta, se confermata, potrebbe rappresentare un segnale della volontà di giocare un ruolo da protagonista nella prossima fase del mercato mobile.