Facebook Dating: Meta introduce nuove opzioni AI

Nel mondo degli incontri online, l’esperienza dell’utente è sempre più spesso segnata da una sensazione di stanchezza e ripetitività. La cosiddetta “swipe fatigue” del continuo scorrere dei profili ha spinto Meta a introdurre strumenti AI innovativi per Facebook Dating. Ciò con l’obiettivo di rendere l’interazione più mirata e meno superficiale. A tal proposito, tra novità c’è il Dating Assistant, un chatbot basato sull’intelligenza artificiale che va oltre la semplice selezione di partner in base a criteri come età, altezza o livello di istruzione. Tale assistente digitale funziona come un vero coach personale, capace di suggerire strategie di approccio, idee originali per un primo appuntamento e consigli pratici per ottimizzare la presentazione del proprio profilo. L’intento è di guidare gli utenti verso connessioni più autentiche e mirate, riducendo il rischio di interazioni superficiali o deludenti.

Facebook Dating: ecco le novità AI in arrivo

E non è tutto. Sta per debuttare anche Meet Cute, una funzione pensata per chi preferisce lasciarsi sorprendere senza dedicare ore a scorrere profili. Una volta alla settimana, l’algoritmo propone un abbinamento selezionato casualmente tra gli iscritti. Sta poi all’utente decidere se avviare la conversazione o continuare la ricerca tradizionale. Meta assicura che la funzione è completamente opzionale.

Il rollout iniziale di entrambe le funzioni è previsto in Stati Uniti e Canada, con estensioni successive ad altri mercati. La scelta di introdurre l’AI in contesti quotidiani come il dating digitale solleva interrogativi sull’effettiva capacità di rendere più autentiche le relazioni nate online.

Per alcuni utenti, il supporto di un assistente digitale potrebbe essere un aiuto concreto per superare imbarazzi e difficoltà comunicative. Per altri, invece, tale scenario rischia di trasformare l’incontro in un’esperienza mediata dalla tecnologia. In ogni caso, la recente decisione di Meta evidenzia come le piattaforme social non intendono limitarsi alla condivisione di contenuti, ma cercano di integrare l’intelligenza artificiale in aspetti sempre più personali della vita quotidiana degli utenti.