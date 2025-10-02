Milano Digital Week 2025, la città si conferma capitale dell’innovazione

Milano apre le porte alla nuova edizione della Digital Week, dal 1° al 5 ottobre, con un programma diffuso che coinvolge istituzioni, imprese e cittadini. Si tratta di una manifestazione che non si limita a raccontare le trasformazioni tecnologiche, ma le vive nei quartieri, nei servizi e nelle relazioni quotidiane.

Layla Pavone, coordinatrice del Board per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano, sottolinea come questa settimana sia l’occasione per mettere al centro la persona e il bene collettivo. La donna sostiene che l’intelligenza artificiale è ormai parte di una rivoluzione che tocca lavoro, cultura e formazione. Tale riflessione si mostra in progetti concreti, dal Manifesto sull’IA al rafforzamento dei servizi cittadini, con l’obiettivo di costruire un ecosistema aperto e inclusivo.

Milano guida la crescita del mercato digitale italiano

La forza della Milano Digital Week non risiede però solo nella sua dimensione culturale, ma anche nei dati economici. Pietro Cerretani, CEO di TIG Events, ricorda che Milano non è solo laboratorio di idee, ma una città che produce valore. Nel 2025, il mercato digitale cittadino raggiungerà i 14,8 miliardi di euro, con un tasso di crescita annuo del 4,5%, il più alto in Italia. L’intera Lombardia toccherà quota 23,4 miliardi, confermando la centralità del territorio nella trasformazione digitale nazionale.

Anche le infrastrutture riflettono questa leadership. Secondo l’indice “Green & Smart” di Unioncamere, Milano raggiunge quota 174,9 rispetto alla media italiana fissata a 100. L’area metropolitana ospita l’86% dei Data Center lombardi, tra cui quelli di grandi player internazionali come Microsoft ed Equinix. Qui si concentra poi il 20% delle startup innovative italiane e il 18% degli incubatori, a testimonianza di un tessuto imprenditoriale fertile.

Dal MEET, Digital Culture Centre, nuovo Hub Centrale della manifestazione, partiranno eventi e talk su cittadinanza digitale, smart city, cultura, lavoro e tecnologie emergenti. Insomma, con oltre 150 aziende coinvolte, 180 eventi e 300 relatori, la Milano Digital Week 2025 diventa il luogo ideale per discutere di come l’innovazione possa rivoluzionare le intelligenze del futuro.