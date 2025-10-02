ASUS, tre anni di garanzia sui notebook

ASUS stabilisce un primato nel mondo dell’informatica, offrendo una garanzia di tre anni su tutti i notebook di nuova produzione. Questa scelta rafforza la reputazione del marchio, da tempo associato a resistenza, innovazione e prestazioni. La nuova formula riguarda sia le linee consumer, come Zenbook, Vivobook e ProArt, sia quelle dedicate al gaming, tra cui ROG e TUF. Gli acquisti effettuati in Italia a partire dal 1° ottobre 2025 godranno automaticamente della copertura, valida a livello internazionale nei paesi che aderiscono al programma ufficiale. Si tratta di una misura pensata per garantire un’assistenza più lunga e sicurezza d’uso anche durante gli spostamenti all’estero.

Asus: Condizioni e limiti della nuova copertura

La garanzia decorre dalla data riportata su scontrino o fattura ed è legata al numero di serie del prodotto. ASUS specifica che per i modelli fabbricati prima del gennaio 2024 la copertura non sarà applicata. In più, la batteria resta protetta per due anni, mentre il notebook è coperto per l’intero triennio. Gli utenti potranno verificare la validità della garanzia registrando il dispositivo sulla piattaforma MyAsus, ricevendo conferma diretta e trasparente.

La decisione di estendere la garanzia non elimina i vincoli previsti dal certificato ufficiale. Restano infatti esclusi i danni causati da utilizzo improprio, modifiche non autorizzate, installazione di componenti terzi e liquidi a contatto con l’hardware. ASUS si riserva poi la possibilità di respingere richieste prive di documentazione originale o con numeri di serie manomessi. In caso di guasti provocati da virus informatici, eventi naturali o manodopera non autorizzata, i costi saranno a carico del cliente.

Ad ogni modo, nonostante queste condizioni, la copertura di tre anni rappresenta un cambiamento importante nel mercato. L’azienda sottolinea che la garanzia commerciale si aggiunge a quella legale di due anni prevista dalla normativa europea, senza limitarne i diritti. Tale iniziativa conferma così l’impegno di ASUS a mantenere un rapporto diretto con i consumatori, investendo sulla qualità e sulla trasparenza.