Monster Hunter Outlanders, closed beta annunciata al TGS 2025

TiMi Studio Group ha mostrato ai giocatori presenti al Tokyo Game Show 2025 un nuovo trailer di Monster Hunter Outlanders. Il titolo mobile è basato sull’omonima serie realizzata da Capcom ed è sviluppato su licenza.

Nel filmato è possibile apprezzare alcune sequenze di gameplay che permettono di familiarizzare con il titolo. Stando a quanto svelato fino ad ora, Monster Hunter Outlanders permetterà di diventare dei provetti cacciatori di mostri su Android e iOS.

Il trailer mostra un’isola sconosciuta che sarà l’ambientazione del gioco e in cui saranno presenti i vari mostri da cacciare. Vengono mostrate alcune delle creature oltre alle armi disponibili per la caccia, sottolineando come ci siano molti richiami alla serie originale.

Scopri Monster Hunter Outlanders, il nuovo gioco mobile che ti permette di diventare un cacciatore di mostri su Android e iOS

Il team di sviluppo ha anche confermato che sarà disponibile una Closed Beta, con le iscrizioni già aperte. Registrandosi sul sito ufficiale Monster Hunter Outlanders sarà possibile inviare la propria candidatura per partecipare al test previsto per novembre.

Come confermato da Dong Huang produttore di TiMi Studio Group: “I fan del Tokyo Game Show saranno tra i primi a provare il gioco, ma questo è solo un aspetto delle numerose funzionalità del gioco. Con la prima Closed Beta in arrivo a novembre, stiamo lavorando duramente affinché i giocatori possano sperimentare le numerose e interessanti funzionalità del gioco”.

Il potenziale di Monster Hunter Outlanders è molto elevato e Genki Sunano, produttore di Capcom, spera che “i fan possano immergersi e vivere il franchise in un modo nuovo ed entusiasmante”. Infatti, il titolo punta ad essere familiare e intuitivo per tutti i giocatori, introducendo al tempo stesso nuove dinamiche di gameplay.

Ogni giocatore dovrà selezionare un “Avventuriero” che sarà dotato di abilità ed esperienze uniche. Sarà possibile scegliere anche un compagno, dal classico Palico della serie Monster Hunter, ai nuovi Rutaco e Trillan esclusivi per il titolo mobile.

L’isola di Aesoland sarà suddivisa in tre aree e ogni zona ospiterà creature differenti. Inoltre, saranno presenti anche le Specie Radianti, mostri mutati a causa dell’influenza di un minerale presente esclusivamente sull’isola. Queste specie saranno caratterizzate da una aggressività senza eguali.