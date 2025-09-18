Intelligenza Artificiale: l’Italia approva la legge quadro

Il Parlamento italiano ha dato il via libera al Disegno di Legge sull’Intelligenza Artificiale. Un risultato che segna un momento importante per il nostro Paese. Finalmente l’uso dell’IA in settori come sanità, lavoro, giustizia, pubblica amministrazione e ricerca scientifica avrà regole chiare. O per lo meno ci si augura che lo siano, poiché la strada per ora è ancora lunga. L’obiettivo della legge è semplice ma ambizioso: la tecnologia deve sostenere le persone, non sostituirle, proteggendo al contempo dati e diritti degli utenti.

Tecnologia che affianca senza mai sostituire

La legge punta a un modello “antropocentrico”, dove l’IA diventa un alleato quotidiano e non un sostituto. In pratica, deve aiutare a prendere decisioni più informate e semplificare compiti complessi, senza mai sostituire del tutto l’uomo. Per garantire questo equilibrio, è stato creato un Comitato speciale che seguirà le attività di enti e fondazioni digitali. AgID e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale avranno un ruolo centrale: supportare aziende e pubbliche amministrazioni nell’uso responsabile dell’IA e assicurare che cittadini e sviluppatori abbiano sempre chiarezza e sicurezza.

Investimenti e stimoli per le imprese

Il governo ha stanziato un miliardo di euro per sostenere startup e piccole e medie imprese impegnate nello sviluppo di tecnologie basate sull’IA. Si tratta di un’iniezione importante per l’innovazione italiana, con ricadute positive su industria, ricerca e servizi alla società. È chiaro però che non basta il denaro: servono regole concrete e trasparenti per proteggere gli utenti, garantire equità e chiarire le responsabilità in caso di danni causati da sistemi automatizzati.

Cosa succede ora

I decreti attuativi dovranno essere emanati entro il 17 settembre 2026. Saranno loro a tradurre le linee guida della legge in regole operative, stabilendo come applicare l’IA in ogni settore. Se riusciremo a farlo bene, l’Italia potrà posizionarsi tra i Paesi europei più avanzati per regolamentazione e innovazione dell’Intelligenza Artificiale.