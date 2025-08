Google Meet semplifica gli inviti alle videochiamate su Android

Gli utenti Android di Google Meet stanno per dire addio alla trafila dei link condivisi via chat. La piattaforma di videochiamate di Google, ormai centrale per le comunicazioni online, si prepara a introdurre un sistema di inviti diretto, molto più intuitivo e veloce. Finora, chi voleva aggiungere una persona a una riunione in corso doveva copiare il link, aprire un’app di messaggistica, incollarlo e sperare che il destinatario lo aprisse in tempo. Una procedura macchinosa, che contrastava con la semplicità della versione web, dove bastava inserire un indirizzo email per estendere l’invito.

Google Meet: un ritorno al passato con lo stile di oggi

Grazie a un’analisi dell’ultima versione dell’APK di Google Meet, Android Authority ha scoperto un nuovo pulsante “Aggiungi altri” destinato a rivoluzionare questa esperienza. Con un solo tocco si aprirà una schermata in cui inserire email, numero di telefono o scegliere il contatto direttamente dalla rubrica. Chi riceve l’invito visualizzerà sullo schermo una notifica simile a una chiamata in arrivo, potrà unirsi subito o ignorare la richiesta. Nel caso non risponda, apparirà l’etichetta “Nessuna risposta”, con la possibilità di riprovare o persino lasciare un videomessaggio di gruppo.

Questa novità non è in realtà del tutto inedita. Gli utenti storici ricorderanno che la defunta app Hangouts offriva già la possibilità di invitare nuovi partecipanti direttamente, sia su Android che sul web. La scelta iniziale di escludere questa funzione da Meet era stata vista come un passo indietro. Ora, Google sembra pronta a recuperare quell’esperienza, arricchendola con l’interfaccia moderna di Material 3 Expressive.

Non vi è ancora una data ufficiale per il rilascio nella versione stabile di Meet. Il codice dell’app perché lascia intuire che la distribuzione potrebbe avvenire presto, magari con uno degli aggiornamenti periodici del Play Store. Per chi desidera prepararsi, è sufficiente verificare di avere l’ultima versione disponibile di Google Meet sul proprio dispositivo Android.