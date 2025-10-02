Kena Mobile svela nuove tariffe telefoniche da non perdere

Scegliere una tariffa telefonica che crei il perfetto connubio tra qualità e vantaggio economico non è molto semplice.

Innanzitutto, attualmente il mercato delle telecomunicazioni è saturo, e tra operatori telefonici virtuali e quelli tradizionali è difficile districarsi fra le tante tariffe che vengono offerte.

Tra tutti questi operatori, Kena Mobile rimane un’alternativa del tutto valida.

L’operatore virtuale riesce a rispettare entrambe le prerogative dei clienti, ovvero la qualità dei servizi offerti, ma anche il costo delle offerte contenuto.

Non solo, perché da poco tempo Kena Mobile supporta anche la tecnologia 5G, il che lo rende un gestore completo.

Kena Mobile: le offerte con tecnologia 5G tra cui possono scegliere gli utenti

Kena Mobile presenta per i suoi clienti delle tariffe davvero vantaggiose.

Innanzitutto, andiamo a scoprire quali sono le promozioni telefoniche che includono la tecnologia 5G.

Tra le offerte più scelte dai clienti, abbiamo quelle con la tecnologia 5G. La prima è disponibile per i clienti provenienti da Iliad, CoopVoce e Digi Mobile, e prevede 200 giga con 5G e con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS. Il costo è di soli 5,99 € al mese, e in più i primi due mesi sono gratis. Attivazione SIM e consegna è sempre gratis.

La seconda promozione è invece disponibile per i clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, poste mobile, Fastweb, altri operatori telefonici virtuali, ma anche i nuovi numeri. La tariffa mette a disposizione 200 giga con 5G e con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS. Il costo è di soli 5,99 € al mese, e l’attivazione è gratis.

L’ultima promozione con il 5G, è sempre disponibile per i clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, Poste Mobile, Fastweb e anche per i nuovi numeri, e prevede 350 giga con 5G e con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS. Il prezzo è in questo caso di 7,99 € al mese, mentre l’attivazione è gratis.