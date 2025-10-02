Tra Terra e Luna: la sfida per deviare l’asteroide 2024 YR4

Quando gli astronomi hanno puntato i telescopi su quell’asteroide nel dicembre 2024, nessuno si aspettava che sarebbe diventato un piccolo rompicapo cosmico. Battezzato 2024 YR4, quel sasso di circa 55 metri ha fatto subito parlare per il rischio, tutto sommato insolito, di un impatto. Le prime stime parlavano di una probabilità del 3,1% che nel 2032 potesse centrare la Terra: un numero che suona sorprendente per un corpo relativamente piccolo, e che ha acceso più di qualche allarmismo. Perché, se un oggetto del genere colpisse il suolo, l’effetto sarebbe devastante a livello locale, paragonabile alla distruzione di una città.

L’asteroide 2024 YR4 divide gli scienziati: rischio impatto con la Luna e strategie in gioco

Poi sono arrivate osservazioni più accurate e la storia si è fatta meno drammatica, almeno per noi sulla Terra. Già a febbraio 2025 la probabilità di un impatto con il pianeta è scesa molto, fino a circa lo 0,28%. Così l’attenzione si è spostata dalla Terra alla sua compagna più silenziosa: la Luna. I calcoli aggiornati suggeriscono che la probabilità che 2024 YR4 finisca per colpire il nostro satellite nel 2032 non è trascurabile, e questo apre scenari diversi ma non meno complessi.

Un impatto lunare non ucciderebbe nessuno, è chiaro, ma le conseguenze nello spazio vicino alla Terra potrebbero essere pesanti. L’esplosione solleverebbe tonnellate di polvere e frammenti di regolite che rimarrebbero a lungo in orbita, aumentando drasticamente il flusso di micrometeoriti. Satelliti, stazioni spaziali e persino future missioni con equipaggio sarebbero esposte a un rischio molto più alto: pensate agli astronauti di Artemis che stanno tornando alla Luna, o alle infrastrutture che ormai rendono la vita moderna possibile.

Davanti a questa prospettiva, la comunità scientifica si divide sulle contromisure. Deviare l’asteroide è teoricamente possibile, come ha dimostrato il test DART della NASA nel 2022 che ha alterato l’orbita di Dimorphos, ma qui la situazione è più complessa. La massa e la composizione di 2024 YR4 sono ancora in parte sconosciute: sbagliare i calcoli potrebbe avere l’effetto opposto e portarlo più vicino alla Terra. Per questo alcuni ricercatori avanzano l’idea più drastica — e molto controversa — di frantumarlo, magari usando un ordigno nucleare detonato nelle sue vicinanze per disperderne i frammenti.

Le scadenze sono strette: una missione di questo tipo dovrebbe essere lanciata tra il 2029 e il 2031 per avere chance realistiche di intervento. Considerando i lunghi tempi per progettare, costruire e testare veicoli spaziali, molti ricercatori insistono sull’urgenza di pianificare ora, anche se la probabilità finale che l’asteroide colpisca la Luna resta sotto il 4%. Insomma, non siamo davanti a una minaccia certa, ma nemmeno possiamo permetterci di temporeggiare: è qui che si gioca la partita tra prudenza scientifica e decisioni politiche delicate, in cui ogni scelta porta con sé rischi e responsabilità.