App bancarie su smartphone: serve proteggerle bene per evitare truffe, ecco come

Le app di home banking e pagamenti digitali contengono dati sensibili e permettono operazioni dirette sul conto corrente. Per i cybercriminali, rappresentano un obiettivo molto redditizio. Negli ultimi anni sono aumentati i trojan bancari che intercettano credenziali, modificano i bonifici o simulano schermate di login. Per ridurre il rischio, serve una combinazione di strumenti di sicurezza e buone pratiche quotidiane.

Impostazioni e strumenti integrati alla base della difesa delle app bancarie

Il primo passo è bloccare l’accesso fisico al telefono con PIN, impronta digitale o riconoscimento facciale. Molti sistemi offrono la possibilità di bloccare l’app bancaria con autenticazione biometrica, anche se il telefono è già sbloccato: un ulteriore strato di protezione utile in caso di furto o smarrimento. Attivare l’autenticazione a due fattori per confermare le operazioni è fondamentale: anche se le credenziali vengono rubate, l’accesso risulta più difficile senza il secondo codice.

Aggiornamenti e reti sicure: ecco le VPN

Un errore comune è rimandare gli aggiornamenti: le patch di sicurezza chiudono falle che possono essere sfruttate da malware. Anche il sistema operativo va mantenuto aggiornato. Durante l’uso dell’app bancaria, meglio evitare Wi-Fi pubblici o non protetti: in questi contesti il traffico può essere intercettato. Se non si può attendere una rete sicura, l’uso di una VPN protegge le comunicazioni cifrandole. È altrettanto importante scaricare le app bancarie solo dagli store ufficiali e diffidare di link ricevuti via email o SMS.

Comportamenti prudenti da non tralasciare mai

Controllare regolarmente i movimenti del conto permette di individuare anomalie in tempo utile. In caso di operazioni sospette, contattare subito la banca e bloccare l’accesso da remoto. Evitare di salvare credenziali in note non protette o screenshot e non condividere mai codici OTP con altre persone. Con queste misure combinate, lo smartphone diventa un canale sicuro per gestire il proprio denaro senza esporsi a rischi inutili.