Ad
ApplicazioniHacking e Sicurezza InformaticaNews

App bancarie su smartphone: serve proteggerle bene per evitare truffe, ecco come

Tutte le applicazioni che riguardano le banche sugli smartphone, avrebbero bisogno di essere protette per evitare problemi

scritto da Felice Galluccio
App bancarie su smartphone: serve proteggerle bene per evitare truffe, ecco come

Le app di home banking e pagamenti digitali contengono dati sensibili e permettono operazioni dirette sul conto corrente. Per i cybercriminali, rappresentano un obiettivo molto redditizio. Negli ultimi anni sono aumentati i trojan bancari che intercettano credenziali, modificano i bonifici o simulano schermate di login. Per ridurre il rischio, serve una combinazione di strumenti di sicurezza e buone pratiche quotidiane.

Impostazioni e strumenti integrati alla base della difesa delle app bancarie

Il primo passo è bloccare l’accesso fisico al telefono con PIN, impronta digitale o riconoscimento facciale. Molti sistemi offrono la possibilità di bloccare l’app bancaria con autenticazione biometrica, anche se il telefono è già sbloccato: un ulteriore strato di protezione utile in caso di furto o smarrimento. Attivare l’autenticazione a due fattori per confermare le operazioni è fondamentale: anche se le credenziali vengono rubate, l’accesso risulta più difficile senza il secondo codice.

Aggiornamenti e reti sicure: ecco le VPN

Un errore comune è rimandare gli aggiornamenti: le patch di sicurezza chiudono falle che possono essere sfruttate da malware. Anche il sistema operativo va mantenuto aggiornato. Durante l’uso dell’app bancaria, meglio evitare Wi-Fi pubblici o non protetti: in questi contesti il traffico può essere intercettato. Se non si può attendere una rete sicura, l’uso di una VPN protegge le comunicazioni cifrandole. È altrettanto importante scaricare le app bancarie solo dagli store ufficiali e diffidare di link ricevuti via email o SMS.

Comportamenti prudenti da non tralasciare mai

Controllare regolarmente i movimenti del conto permette di individuare anomalie in tempo utile. In caso di operazioni sospette, contattare subito la banca e bloccare l’accesso da remoto. Evitare di salvare credenziali in note non protette o screenshot e non condividere mai codici OTP con altre persone. Con queste misure combinate, lo smartphone diventa un canale sicuro per gestire il proprio denaro senza esporsi a rischi inutili.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!