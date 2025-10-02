Youtuber costruisce una DeLorean e vola veramente

La maggior parte di voi sicuramente conoscerà la nota automobile DeLorean protagonista della saga di film di ritorno al futuro insieme, ovviamente a Martin McFly e al Dott Emmett Brown, questa trilogia ha fatto la storia del film, creando una platea di appassionati davvero importante.

A distanza di tantissimi anni, uno youtuber ha pensato bene di creare veramente un modello della nota automobile in grado addirittura di volare, nello specifico si tratta di un mockup che ricalca fedelmente le linee della vettura e che riesce addirittura a sollevarsi da terra grazie alla presenza di motori appositi inseriti nella struttura, il tutto è stato documentato con un video su YouTube.

L’ingegneria che sfida il film

Nonostante si tratti di un modello che ricalca le sembianze della vettura e non di una vera automobile, dietro la sua realizzazione c’è un progetto ingegneristico decisamente di tutto rispetto, l’utente in questione infatti ha dapprima realizzato un calco In schiuma stampata in 3D, con calcoli talmente precisi che il peso risultante è stato leggermente superiore a quello calcolato, questo primo calcolo però ha subito mostrato i suoi limiti in termini di resistenza non appena l’utente ha cercato di sfruttarlo tramite i motori di volo.

Dopodiché l’uomo è passato ad un modello in alluminio che offriva una resistenza decisamente maggiore ma che soffriva terribilmente gli effetti di torsione legati alla spinta dei motori di volo, nello specifico la struttura flessibile andava a soffrire troppo la spinta e ciò ha obbligato l’utente a puntare in ultimo sulla fibra di carbonio composta anche con Schiuma e fibra di vetro, quest’ultima grazie alla sua struttura decisamente più rigida e resistente ha sopportato bene le spinte di torsione e ha permesso al veicolo di sollevarsi da terra grazie all’utilizzo di otto motori elettrici da 3000 W in grado di offrire una spinta da 13 kg ciascuno.