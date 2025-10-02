Ad
Hacking e Sicurezza InformaticaNews

Truffe via SMS: come proteggere lo smartphone dai messaggi sospetti

Arrivano quotidianamente truffe e inganni tramite SMS ma anche nella posta elettronica, ecco come ci si può difendere

scritto da Felice Galluccio
Truffe via SMS: come proteggere lo smartphone dai messaggi sospetti

Un fenomeno negli ultimi tempi sembra essere nettamente aumentato, ovvero quello delle truffe tramite SMS, note anche come smishing. I messaggi pericolosi di questo genere non fanno altro che simulare comunicazioni di banche, corrieri o enti pubblici e contengono link che portano a siti falsi. L’obiettivo è rubare credenziali o indurre l’utente a scaricare malware. Il problema riguarda sia dispositivi Android che iPhone e colpisce in modo trasversale tutte le fasce d’età.

Come riconoscere i tentativi di smishing

Gli SMS sospetti hanno caratteristiche ricorrenti: toni allarmistici (“il tuo conto sarà bloccato”), link abbreviati o poco chiari, errori grammaticali e indirizzi di mittenti insoliti. Spesso invitano a cliccare subito per “verificare i dati” o “recuperare la spedizione”. Un modo semplice per capire se si tratta di un inganno è confrontare il link con l’indirizzo ufficiale della banca o del corriere: basta una lettera diversa per cadere nella trappola.

Strumenti di difesa sullo smartphone da usare contro le truffe

Molti telefoni integrano sistemi che riconoscono automaticamente i messaggi sospetti e li spostano in una cartella separata. Attivare questa funzione è un primo passo utile. In aggiunta, le app di sicurezza offrono filtri anti-phishing in grado di bloccare link pericolosi prima che vengano aperti. È buona pratica disattivare l’installazione di app da fonti sconosciute, così da impedire ai malware di infiltrarsi. Per i servizi online sensibili è fondamentale usare l’autenticazione a due fattori, che riduce i danni anche se una password viene rubata.

Buone abitudini quotidiane per evitare le truffe

Non bisogna mai inserire dati personali partendo da un link ricevuto via SMS: meglio accedere manualmente al sito ufficiale digitandolo nel browser. In caso di dubbio, contattare direttamente l’ente citato nel messaggio. Se si è cliccato per errore, conviene cambiare subito la password e avvisare la propria banca. Segnalare il numero sospetto al proprio operatore aiuta a rafforzare i sistemi di filtraggio. Con un mix di attenzione, strumenti integrati e comportamenti prudenti, è possibile ridurre drasticamente il rischio di cadere vittima di queste truffe.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!