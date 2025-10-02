Truffe via SMS: come proteggere lo smartphone dai messaggi sospetti

Un fenomeno negli ultimi tempi sembra essere nettamente aumentato, ovvero quello delle truffe tramite SMS, note anche come smishing. I messaggi pericolosi di questo genere non fanno altro che simulare comunicazioni di banche, corrieri o enti pubblici e contengono link che portano a siti falsi. L’obiettivo è rubare credenziali o indurre l’utente a scaricare malware. Il problema riguarda sia dispositivi Android che iPhone e colpisce in modo trasversale tutte le fasce d’età.

Come riconoscere i tentativi di smishing

Gli SMS sospetti hanno caratteristiche ricorrenti: toni allarmistici (“il tuo conto sarà bloccato”), link abbreviati o poco chiari, errori grammaticali e indirizzi di mittenti insoliti. Spesso invitano a cliccare subito per “verificare i dati” o “recuperare la spedizione”. Un modo semplice per capire se si tratta di un inganno è confrontare il link con l’indirizzo ufficiale della banca o del corriere: basta una lettera diversa per cadere nella trappola.

Strumenti di difesa sullo smartphone da usare contro le truffe

Molti telefoni integrano sistemi che riconoscono automaticamente i messaggi sospetti e li spostano in una cartella separata. Attivare questa funzione è un primo passo utile. In aggiunta, le app di sicurezza offrono filtri anti-phishing in grado di bloccare link pericolosi prima che vengano aperti. È buona pratica disattivare l’installazione di app da fonti sconosciute, così da impedire ai malware di infiltrarsi. Per i servizi online sensibili è fondamentale usare l’autenticazione a due fattori, che riduce i danni anche se una password viene rubata.

Buone abitudini quotidiane per evitare le truffe

Non bisogna mai inserire dati personali partendo da un link ricevuto via SMS: meglio accedere manualmente al sito ufficiale digitandolo nel browser. In caso di dubbio, contattare direttamente l’ente citato nel messaggio. Se si è cliccato per errore, conviene cambiare subito la password e avvisare la propria banca. Segnalare il numero sospetto al proprio operatore aiuta a rafforzare i sistemi di filtraggio. Con un mix di attenzione, strumenti integrati e comportamenti prudenti, è possibile ridurre drasticamente il rischio di cadere vittima di queste truffe.