Android Auto, in arrivo Call Screening e Call Notes per una guida più sicura

Android Auto migliora ancora una volta. Questo periodo sarà cruciale per il lancio di nuove funzionalità molto interessanti che renderanno gli utenti in auto molto più tranquilli e rilassati. Arrivano le funzioni Call Screening e Call Notes. L’obiettivo è chiaro: ridurre al minimo le distrazioni durante la guida e permettere di gestire meglio le conversazioni telefoniche.

Call Screening è una funzione davvero interessante che offre un filtro per le telefonate che arrivano ad esempio dai numeri sconosciuti o non salvati in rubrica. All’arrivo di una chiamata, il sistema chiede all’interlocutore di identificarsi e di spiegare il perché della telefonata. Le informazioni vengono poi mostrate sul display, così chi è al volante può decidere se rispondere o rifiutare senza dover interagire direttamente con il telefono. Una funzione che si rivela utile per evitare interruzioni superflue, soprattutto nei momenti in cui la concentrazione deve restare sulla strada.

Annotare i dettagli senza distrazioni, ci pensa Android Auto

La seconda novità, Call Notes, sarà disponibile entro la fine dell’anno. Si tratta di un servizio che crea un breve riepilogo testuale delle chiamate ricevute. In pratica, Android Auto registra i punti salienti della conversazione e li mette a disposizione in un formato sintetico, così da non rischiare di dimenticare dettagli importanti. È una funzione che può tornare utile in particolare per chi riceve spesso telefonate di lavoro mentre è in viaggio.

Un passo avanti per Android Auto: ora si fra sul serio

Con queste aggiunte, Google arricchisce Android Auto con strumenti pratici che vanno oltre la semplice connessione tra smartphone e infotainment. Funzioni come Call Screening e Call Notes sono pensate per la quotidianità, dove il bisogno di ridurre le distrazioni è sempre più evidente.

Apple ha già introdotto il filtro delle chiamate nei suoi iPhone con iOS 26, compatibile anche con CarPlay. Ora anche Google porta su Android Auto un set di strumenti che può fare la differenza, trasformando il sistema in un vero supporto alla guida.