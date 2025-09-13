Android Auto 15.1

Google ha rilasciato una nuova build di Android Auto 15.1 beta per risolvere un bug critico che impediva l’utilizzo corretto della piattaforma su diversi smartphone. L’aggiornamento minore arriva a poche settimane dal debutto della versione 15, ormai prossima al canale stabile, e conferma l’attenzione del team di sviluppo verso la stabilità del sistema.

Il bug che bloccava Android Auto

Il problema si manifestava con la build 15.1.653404 beta: aprendo Android Auto dalle impostazioni dello smartphone, l’app poteva andare in crash immediato, rendendo impossibile avviare o utilizzare il servizio di infotainment. Il malfunzionamento non riguardava un solo produttore: diversi utenti hanno segnalato blocchi su Samsung Galaxy con Android 15, Pixel con Android 16, modelli OnePlus e Xiaomi con Android 15, oltre a dispositivi di altri marchi. La criticità rendeva di fatto inutilizzabile Android Auto in auto, limitando l’accesso a navigazione, messaggistica e funzioni multimediali.

La nuova build 15.1.653424 beta

Per risolvere la situazione, Google ha distribuito rapidamente la build 15.1.653424 beta, che sostituisce la precedente. Le prime segnalazioni degli utenti indicano che l’aggiornamento elimina i crash e ripristina la normale funzionalità del servizio. Questa seconda build dimostra come il canale beta venga utilizzato per testare nuove funzioni ma anche per raccogliere feedback immediati e correggere rapidamente i problemi più gravi prima della distribuzione globale sul canale stabile.

Miglioramenti grafici e indizi sul futuro

Oltre alla correzione del bug, la precedente beta di Android Auto aveva introdotto alcune modifiche grafiche. Tra queste, una tavolozza di colori meno saturi e più leggibili, pensata per migliorare la visibilità durante la guida.

Sono stati notati anche riferimenti all’adozione futura di Material 3 Expressive, il nuovo linguaggio visivo di Android 16, e all’integrazione di Gemini, la piattaforma di intelligenza artificiale di Google. Questi indizi suggeriscono che Android Auto continuerà a evolversi non solo nella stabilità, ma anche nell’interfaccia e nelle capacità smart.

Il ruolo del programma beta

Il caso della versione 15.1 dimostra il valore del programma beta. Pur esponendo gli utenti a bug e instabilità, permette a Google di individuare problemi critici in anticipo e intervenire prima che il software arrivi a milioni di automobilisti. Chi partecipa al programma accetta di testare funzioni non definitive, ma contribuisce a rendere il sistema più solido per il rilascio stabile. È probabile che il bug risolto con la build 15.1.653424 non arrivi mai agli utenti del canale stabile.