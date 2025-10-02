Spusu proroga il suo catalogo con Spusu 150 e 150 XL

L’operatore telefonico virtuale Spusu Mobile ha da poco deciso di prorogare la sua proposta. In particolare, l’operatore ha prorogato il suo catalogo per circa un mese. Le offerte dell’operatore saranno infatti disponibili all’attivazione fino alla giornata del prossimo 31 ottobre 2025. Tra le offerte proposte, continuano ad essere disponibili anche le super promo denominate Spusu 150 XL e Spusu 150 XL 5G.

Fino alla giornata del prossimo 31 ottobre 2025 saranno disponibili all’attivazione le super offerte di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale Spusu Mobile. Come già accennato in apertura, tra queste offerte saranno disponibili all’attivazione anche le offerte esagerate denominate rispettivamente Spusu 150 XL e Spusu 150 XL 5G.

Spusu 150 XL: include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività massima pari al 4G+. L’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 1000 minuti per chiamare alcune destinazioni straniere, fino a 500 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 5,98 euro al mese.

Spusu 150 XL 5G: include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività massima pari anche alle nuove reti di quinta generazione. L'offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 1000 minuti per chiamare alcune destinazioni straniere, fino a 500 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 7,98 euro al mese.

L’operatore ha anche prorogato la disponibilità delle offerte della gamma Spusu 200. Ci stiamo riferendo in particolare alle offerte denominate Spusu 200 XL e Spusu 200 XL 5G. Il bundle di entrambe è simile a quello delle offerte precedenti. Cambia ovviamente la quantità di traffico dati messo a disposizione ogni mese. Nel primo caso sono 200 GB per navigare in 4G+, mentre nel secondo caso sono 200 GB per navigare con connettività 5G.