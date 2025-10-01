Amazon, sconto PAZZESCO sul monitor Philips

La promozione di questi giorni disponibile su Amazon fa letteralmente sognare i consumatori, che si ritrovano a poter spendere relativamente poco sull’acquisto di un prodotto comunque eccellente sotto molteplici punti di vista, un monitor Philips che viene a costare molto meno di quanto effettivamente si avrebbe mai pensato.

Il modello che potete trovare a prezzo scontato è il Philips 27E1N5500LA, un monitor da 27 pollici di diagonale, con risoluzione in QHD, quindi 2560 x 1440 pixel, che però si ferma a 75Hz di refresh rate, risultando perfettamente adatto a coloro che sono alla ricerca di un prodotto comunque versatile e adatto alla maggior parte degli scopi, solo con un piccolo accenno anche al gaming, sebbene non sia garantito un tempo di risposta particolarmente ridotto.

In termini di connettività posteriore, il pannello integra praticamente tutto ciò di cui un utente potrebbe aver bisogno, parliamo quindi di DisplayPort, ma anche di HDMI e USB, così da garantire la massima versatilità possibile in fase di utilizzo generale. Esteticamente non presenta dettagli che lo differenziano dalla massa, se non per la presenza di una base di appoggio esagonale, impreziosita dalla possibilità di regolare l’altezza del pannello stesso.

Monitor Philips in promozione su Amazon oggi con questo sconto

Una spesa così bassa era davvero da tanto tempo che non la vedevamo, se considerate che comunque parliamo di un prodotto che di base avrebbe un costo di 199,90 euro, ma che solamente per qualche giorno viene ridotto del 25%, arrivando ad una spesa finale da sostenere pari a soli 148,99 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

