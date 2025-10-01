Windows: come liberare spazio su disco in Windows senza rischiare di perdere file

Con il tempo, un PC Windows si riempie di file temporanei, download dimenticati e vecchi aggiornamenti. Quando lo spazio libero scende troppo, il sistema operativo rallenta, le app si bloccano e l’installazione di nuove patch diventa difficile. Avere un disco ordinato non è solo una questione di ordine, ma anche di prestazioni: Windows necessita di margine per gestire cache, paginazione e aggiornamenti di sicurezza.

Strumenti integrati per la pulizia di Windows: usateli!

Il modo più semplice per iniziare è usare la funzione Pulizia disco, che individua file temporanei, cache di sistema e copie obsolete degli aggiornamenti. In Windows 11, la sezione “Archiviazione” nelle impostazioni mostra quanto spazio occupano documenti, immagini e app, permettendo di rimuovere ciò che non serve con pochi clic. Attivare Sensore memoria consente al sistema di cancellare automaticamente file temporanei e svuotare il cestino dopo un periodo prestabilito. È utile anche rimuovere vecchi punti di ripristino, mantenendone solo uno recente per liberare gigabyte di spazio.

Ordinare manualmente cartelle e programmi su Windows ogni volta

Oltre agli strumenti automatici, è consigliabile passare in rassegna cartelle come Download, Documenti e Video, eliminando file inutili o duplicati. I programmi non più usati possono essere disinstallati dal Pannello di controllo o tramite la sezione App. Se alcuni software sono pesanti ma indispensabili, spostarli su un disco secondario o esterno può alleggerire l’unità principale. Anche svuotare la cache dei browser libera spazio prezioso, soprattutto se si naviga molto.

Backup e prevenzione: ciò di cui Windows ha bisogno

Prima di cancellare grandi quantità di file, è sempre buona pratica eseguire un backup delle cartelle importanti su disco esterno o cloud. Una manutenzione regolare – una volta al mese – evita di arrivare a situazioni critiche. Con il disco sempre sopra il 15-20% di spazio libero, Windows resta fluido e aggiornamenti e salvataggi non rischiano di andare in errore.