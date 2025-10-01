Ad
Windows: come liberare spazio su disco in Windows senza rischiare di perdere file

Quando lo spazio si esaurisce velocemente su Windows, ci sono delle manovre che potrebbero aiutare gli utenti ad evitarlo

scritto da Felice Galluccio
Con il tempo, un PC Windows si riempie di file temporanei, download dimenticati e vecchi aggiornamenti. Quando lo spazio libero scende troppo, il sistema operativo rallenta, le app si bloccano e l’installazione di nuove patch diventa difficile. Avere un disco ordinato non è solo una questione di ordine, ma anche di prestazioni: Windows necessita di margine per gestire cache, paginazione e aggiornamenti di sicurezza.

Strumenti integrati per la pulizia di Windows: usateli!

Il modo più semplice per iniziare è usare la funzione Pulizia disco, che individua file temporanei, cache di sistema e copie obsolete degli aggiornamenti. In Windows 11, la sezione “Archiviazione” nelle impostazioni mostra quanto spazio occupano documenti, immagini e app, permettendo di rimuovere ciò che non serve con pochi clic. Attivare Sensore memoria consente al sistema di cancellare automaticamente file temporanei e svuotare il cestino dopo un periodo prestabilito. È utile anche rimuovere vecchi punti di ripristino, mantenendone solo uno recente per liberare gigabyte di spazio.

Ordinare manualmente cartelle e programmi su Windows ogni volta

Oltre agli strumenti automatici, è consigliabile passare in rassegna cartelle come Download, Documenti e Video, eliminando file inutili o duplicati. I programmi non più usati possono essere disinstallati dal Pannello di controllo o tramite la sezione App. Se alcuni software sono pesanti ma indispensabili, spostarli su un disco secondario o esterno può alleggerire l’unità principale. Anche svuotare la cache dei browser libera spazio prezioso, soprattutto se si naviga molto.

Backup e prevenzione: ciò di cui Windows ha bisogno

Prima di cancellare grandi quantità di file, è sempre buona pratica eseguire un backup delle cartelle importanti su disco esterno o cloud. Una manutenzione regolare – una volta al mese – evita di arrivare a situazioni critiche. Con il disco sempre sopra il 15-20% di spazio libero, Windows resta fluido e aggiornamenti e salvataggi non rischiano di andare in errore.

Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!