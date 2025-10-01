ASUS risolve i problemi di stuttering, freeze e ostacoli con l’audio

Molti utenti di portatili da gioco ASUS ROG hanno segnalato problemi di stuttering, blocchi improvvisi e crepitii audio durante l’uso di tali dispositivi. Tali difficoltà, inizialmente attribuite a malfunzionamenti generici del dispositivo, hanno portato l’azienda a indagare più a fondo sulle cause. Confermando che l’origine del problema non riguarda l’hardware, ma il firmware dei portatili. Secondo le analisi condotte dal ricercatore Zephkek su GitHub, le anomalie erano collegate al file di sistema ACPI.sys di Windows. Responsabile della gestione energetica. Il file riceveva dal BIOS istruzioni inefficienti o errate, generando picchi di latenza regolari ogni 30-60 secondi. Tali picchi si traducevano in cali di performance e scatti durante il funzionamento.

ASUS ROG: risolti i recenti problemi

Per affrontare la situazione, l’azienda ha annunciato il rilascio di un nuovo BIOS in versione Beta. La comunicazione ufficiale, diffusa tramite il canale ROG North America su X, indica che i primi modelli a ricevere l’aggiornamento saranno lo STRIX SCAR 15 (2023) e lo Zephyrus M16 (2023). Inoltre, ASUS ha chiarito che le versioni aggiornate per altri modelli coinvolti dal problema saranno disponibili all’inizio di ottobre.

Tale intervento mette in evidenza quanto il firmware possa influire in maniera significativa sulle prestazioni dei portatili da gioco. Anche quando l’hardware è pienamente funzionale, un BIOS inefficiente può generare malfunzionamenti percepibili dagli utenti. Incidendo sull’esperienza complessiva. La gestione tempestiva di tali aggiornamenti diventa quindi essenziale non solo per risolvere problemi immediati, ma anche per mantenere la fiducia degli utenti nei confronti del marchio.

La vicenda sottolinea il ruolo cruciale degli aggiornamenti software e firmware nella vita dei dispositivi moderni. La possibilità di intervenire rapidamente su anomalie riconosciute e di comunicare chiaramente con la propria comunità di utenti rappresenta un elemento chiave nella gestione delle tecnologie complesse. La trasparenza di ASUS, inoltre, evidenzia come il dialogo con i consumatori sia ormai parte integrante della strategia di manutenzione dei prodotti tecnologici.