Computer Windows lento: come velocizzarlo senza formattarlo

Quando un PC con Windows comincia a rallentare, la tentazione di formattarlo può essere forte. Ma in molti casi esistono soluzioni meno drastiche, capaci di restituire reattività e fluidità al sistema e al computer in tempi brevi, senza perdere dati o reinstallare tutto da zero.

Disattivare i programmi all’avvio

Tra le motivazioni che portano un computer Windows a rallentar tarsi nettamente, soprattutto all’avvio, ci sono tutte quelle applicazioni che partono non appena si accende il dispositivo. Accedendo al Task Manager (Gestione attività) e andando nella scheda “Avvio”, è possibile disattivare tutti quei software non essenziali. In molti casi, bastano pochi clic per ridurre sensibilmente i tempi di accensione.

Pulizia del disco e file temporanei

Windows genera automaticamente file temporanei, cache e log che con il tempo si accumulano. Utilizzando lo strumento “Pulizia disco” o accedendo alle impostazioni di “Archiviazione”, è possibile eliminarli in sicurezza. Anche i vecchi punti di ripristino o le copie locali degli aggiornamenti possono essere rimossi per liberare spazio.

Aggiornare driver e sistema

Un sistema non aggiornato può causare instabilità e lentezza. Controllare la presenza di aggiornamenti di Windows e assicurarsi che i driver siano aggiornati, soprattutto quelli relativi a scheda video, scheda madre e storage, contribuisce a migliorare le prestazioni.

Controllare eventuali malware

Anche un software indesiderato o un processo sospetto può rallentare il sistema. È utile eseguire una scansione completa con Windows Defender o con un antivirus affidabile per escludere la presenza di minacce.

Deframmentare il disco (solo HDD)

Se il PC utilizza ancora un hard disk meccanico, la deframmentazione periodica aiuta a riorganizzare i dati, migliorando i tempi di accesso. Su SSD non è necessaria e può anzi risultare dannosa, quindi va evitata.

Con pochi interventi mirati, anche un computer datato può tornare ad essere reattivo, prolungandone la vita utile e rimandando la necessità di formattazioni o sostituzioni costose.