WhatsApp: in arrivo una nuova scorciatoia per messaggiare

Come ben sapete, WhatsApp continua incessantemente a lavorare alla propria applicazione in modo da renderla sempre più facile da utilizzare e soprattutto ricca di funzionalità per permettere gli utenti di godere di un’esperienza d’uso completa e concreta, il team di sviluppo infatti sembra non andare mai in vacanza, dal momento ormai da diversi anni sforna costantemente aggiornamenti che concorrono a rendere l’applicazione davvero godibile per i propri utenti.

Negli ultimi tempi WhatsApp ha lavorato molto su funzionalità legate alla tutela della privacy, ma da un paio di mesi ha spostato la propria attenzione sull’usabilità dell’applicazione cercando di renderla decisamente più smart e soprattutto più rapida, l’azienda infatti ha pensato bene di introdurre interessanti novità per cercare di velocizzare l’utilizzo delle varie funzioni in modo da eliminare alcuni step da seguire che ovviamente richiedono tempo.

Una nuova funzionalità

Sulla falsariga di quanto vi abbiamo appena detto WhatsApp ha deciso di introdurre una nuova interessante funzionalità che seppur rappresenti un elemento marginale può contribuire a migliorare l’esperienza d’uso dell’applicazione, quando pubblichiamo uno Stato ovviamente possiamo visualizzare chi lo ha guardato tramite un piccolo menu tendina che ci mostra un elenco dei contatti che hanno visto la nostra foto, d’ora in avanti sarà possibile avviare direttamente una chat partendo proprio da questo menu a tendina, alcuni utenti iOS iscritti al programma di beta testing hanno notato infatti la comparsa di un pulsante proprio accanto al nome del contatto che ha visualizzato lo Stato che una volta cliccato rimanda immediatamente alla chat con quest’ultimo.

Si tratta di una funzionalità in più che sicuramente non stravolge l’esperienza d’uso, ma che per l’appunto elimina uno step per poter avviare una chat velocizzano di fatto il processo, allo stato attuale non sappiamo quando la funzionalità sarà distribuita per tutti quanti, ma illecito aspettarsi che non ci vorrà molto tempo.