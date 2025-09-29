WhatsApp rinnova la scheda delle chiamate su Android

WhatsApp continua ad aggiornarsi. L’ ultima novità? Miglioramenti mirati all’esperienza utente, e una nuova beta per Android. Con la versione 2.25.27.4, scaricabile dal Google Play Store, l’app ha introdotto un restyling per la scheda “Chiamate”. L’obiettivo? Rendere l’interfaccia più intuitiva e ordinata, riducendo il numero di passaggi necessari per avviare una chiamata o accedere alle funzioni correlate.

Secondo le anticipazioni fornite da WABetaInfo, alcuni tester hanno già avuto modo di provare il nuovo layout. Quest’ultimo si presenta con quattro scorciatoie principali nella parte superiore dello schermo. Queste opzioni permettono di accedere più rapidamente alle funzionalità fondamentali. Non si tratta solo di un aggiornamento estetico, ma di un passo verso una gestione più completa e veloce delle comunicazioni vocali e video.

WhatsApp: pianificazione, tastierino numerico e gestione dei preferiti

La prima novità riguarda l’avvio immediato delle chiamate. Gli utenti possono scegliere un contatto o un gruppo fino a un massimo di 31 partecipanti direttamente dalla scheda, senza dover passare dal pulsante fluttuante. A questa funzione si aggiunge la possibilità di programmare una chiamata, fissandone data e orario e condividendo l’evento in chat.

Un’altra introduzione interessante riguarda l’accesso diretto al tastierino numerico. Con questa funzione, gli utenti possono digitare manualmente un numero e verificare immediatamente se sia registrato su WhatsApp, inclusi gli account business. Tale accorgimento amplia le modalità di utilizzo dell’app, avvicinandola a un servizio telefonico tradizionale ma con la praticità dell’integrazione digitale. Resta infine lo spazio dedicato ai contatti preferiti, che ora viene posizionato tra le funzioni principali. Da qui è possibile avviare una chiamata vocale o video, inviare un messaggio rapido oppure gestire la lista, aggiungendo, eliminando o riordinando i nomi in base alle proprie esigenze.

Il nuovo layout della scheda chiamate non è solo un aggiornamento grafico, ma un miglioramento sostanziale in termini di fruibilità. Riunendo in un’unica schermata avvio rapido, pianificazione, tastierino e gestione dei preferiti, WhatsApp riduce i tempi di navigazione e rende le chiamate più immediate. Non resta che attendere il rilascio ufficiale sul client stabile per scoprire quando queste funzioni diventeranno disponibili a tutti.