realme annuncia lo smartphone ufficiale di Game of Thrones

Design e packaging a tema Westeros sono al centro di questo nuovo smartphone di realme che sorprende i fan della serie TV

scritto da Felice Galluccio
realme spinge sul filone pop e presenta la Limited Edition dedicata a Game of Thrones, frutto della collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. L’operazione segue i crossover già visti con gli universi di Dragon Ball e Naruto e conferma la strategia del brand di unire estetica riconoscibile e riferimenti culturali forti. Il claim dell’iniziativa, Own Your Real Power, fa da cornice al progetto e ne riassume il posizionamento: un prodotto pensato per un pubblico giovane, attento al linguaggio dei brand e alle icone della cultura contemporanea.

Il dispositivo adotta una scocca nera e oro con incisioni laser a motivo drago, scelta che richiama l’immaginario della saga. Il materiale termosensibile integra un effetto cromatico: al calore passa dal nero al rosso, rimando diretto alla rinascita tra le fiamme associata a Daenerys Targaryen. Nella narrazione ufficiale trovano spazio anche lo spirito di ribellione di Arya Stark e la resilienza di Jon Snow, due archetipi che hanno definito l’identità della serie e che qui diventano elementi di storytelling di prodotto.

La confezione è studiata per i collezionisti: oltre al telefono, include una miniatura della mappa del continente, un supporto a forma di Trono di Spade e carte con gli stemmi delle principali casate. Un set che trasforma l’unboxing in un momento “da memorabilia”, rafforzando il valore percepito dell’edizione speciale.

Interfaccia e personalizzazioni in stile casate

Il crossover non si limita all’hardware. L’interfaccia di sistema offre temi dedicati alle Case di Westeros, con opzioni ispirate in particolare alla Casa Stark e alla Casa Targaryen. Icone, sfondi e palette cromatiche dialogano con il design fisico del dispositivo, per un’esperienza coerente tra software e scocca. L’insieme sottolinea la volontà di realme di legare prodotto e fan culture senza scivolare in semplici skin superficiali: il riferimento visivo è integrato nel percorso d’uso, dalle schermate iniziali ai dettagli dell’UI.

Il management sintetizza così l’approccio: innovazione con un tono leggero e orientato ai giovani, dove una licenza forte viene interpretata con elementi tecnici distintivi (materiali, finiture, termocromia) e una componente software cucita sul tema. Ulteriori dettagli su disponibilità e specifiche commerciali saranno comunicati successivamente, mentre la linea “culture-first” prosegue la scia delle precedenti collaborazioni del brand.

