WhatsApp introduce il supporto alle Live Photo e nuove funzioni per Android e iOS

Dopo anni di attesa, WhatsApp ha introdotto la possibilità di condividere le Live Photo su iPhone e le foto in movimento su Android. Una novità che colma un vuoto storico: gli utenti Apple erano costretti a utilizzare l’app Messaggi per inviare immagini animate con suoni e movimento, mentre ora possono farlo direttamente sulla piattaforma di messaggistica più utilizzata. Lo stesso vale per chi utilizza Android, che potrà condividere i propri scatti dinamici senza passaggi intermedi.

Questa aggiunta porta WhatsApp al passo con altre applicazioni che da tempo supportano i formati fotografici animati, permettendo di catturare e condividere momenti più realistici e coinvolgenti.

Personalizzazione con Meta AI e nuove opzioni creative

Non si tratta però dell’unica novità annunciata da WhatsApp. Tra le funzioni in arrivo c’è l’integrazione di Meta AI per personalizzare ulteriormente le chat. Sarà possibile generare temi unici direttamente dall’intelligenza artificiale, dando un tocco creativo alle conversazioni. Allo stesso modo, l’IA potrà creare sfondi per le videochiamate, trasformando l’ambiente in tempo reale o inserendo scenari originali anche durante la creazione di foto e video nelle chat.

Arrivano anche nuovi pacchetti di sticker, tra cui “Uccellino impavido”, “Giorni di scuola” e “Vacanza”, pensati per rendere le conversazioni più vivaci e immediate senza bisogno di parole.

Miglioramenti alla ricerca e gestione dei documenti

Sul fronte della produttività, WhatsApp ha semplificato la ricerca dei gruppi. Oltre ai nomi, ora basta cercare un contatto per visualizzare tutti i gruppi in comune, una funzione utile soprattutto per chi partecipa a molte chat collettive.

Per gli utenti Android arriva infine la possibilità di scansionare documenti direttamente dall’app, con strumenti per ritagliare, salvare e condividere i file. Una funzione già presente da tempo su iOS che ora completa l’esperienza anche sull’altro ecosistema.

Le nuove funzioni saranno distribuite gradualmente, come di consueto, e contribuiranno a rendere WhatsApp non solo un servizio di messaggistica, ma una piattaforma sempre più versatile e personalizzabile.